L'escassetat d'un fàrmac per al TDAH obliga malalts a buscar tractaments alternatius

Els problemes de producció d’un dels medicaments més utilitzats per tractar el Trastorn del Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) en nens i adolescents, el de la marca Concerta, ha provocat que farmàcies lleidatanes tinguin molt poques reserves o directament no en disposin, la qual cosa obliga els seus pacients a buscar tractaments terapèutics alternatius. Així ho va assegurar ahir la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Lleida, Maria Enrique-Tarancón, que assenyala que l’escassetat de Concerta “és generalitzada a tot l’Estat i altres països europeus pels problemes de distribució i repartiment que estan tenint els laboratoris que el produeixen, cosa que ens obliga a organitzar-nos amb el que tenim”. Així mateix, Tarancón va apuntar que “hi ha alternatives terapèutiques igual d’efectives que aquest medicament, per la qual cosa si ens trobem en la situació de no disposar-ne recomanem al pacient anar a l’ambulatori perquè li preparin un altre tipus de tractament”. Segons l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, els problemes de subministrament de Concerta van començar el juny a tot l’Estat i assenyala que el seu proveïdor “està realitzant una distribució controlada a l’existir unitats limitades”. Des d’aquest ens estimen que el paquet de 54 mil·ligrams tornarà a estar disponible sense problemes a final de mes, el de 36 mil·ligrams el 14 de novembre, i el de 27 el 15 de gener de l’any que ve, mentre que per al de 18 mil·ligrams no hi ha data de quan tornarà a tenir disponibilitat. L’Agència té comptabilitzats un total de 805 medicaments amb problemes de subministrament. A més de l’escassetat de Concerta, Tarancón també va indicar que hi ha problemes per aconseguir altres medicaments i productes sanitaris. Un és l’Orfidal, l’ansiolític més venut a l’Estat, del qual les farmàcies pateixen escassetat des de l’any passat, “però afortunadament hi ha tractaments i fàrmacs alternatius com passa amb el Concerta”, va dir la presidenta dels farmacèutics lleidatans. Un altre medicament amb problemes d’estoc és l’Ozempic, que s’utilitza per a la diabetis i la venda s’ha regulat sols per a pacients amb aquesta patologia”, ja que abans també s’usava com a fàrmac per aprimar-se. Finalment, Tarancón va dir que també hi ha escassetat de bosses d’ostomia (per a recollida d’orina o excrements la sortida dels quals s’ha derivat a l’exterior després d’una intervenció). “El desproveïment és a nivell europeu des de fa ja mesos” i és pel tancament d’una planta europea que subministrava marques, la qual cosa ha provocat més demanda a altres fabricants. “El pitjor és que no hi ha alternatives a aquestes bosses, per la qual cosa les anem regulant per tenir una provisió per si de cas. Vull deixar clar que tots els que en necessitin una la tindran, però n’estem regulant el repartiment per precaució”, va remarcar la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Lleida.

“És com anar coix, el Concerta és part del tractament”

El president de l’associació TDAH Lleida, Jesús Romero, va dir que des de fa setmanes tenen constància de l’escassetat del fàrmac Concerta i que malgrat haver-hi opcions alternatives, “aquest medicament forma part del tractament contra el TDAH i per als que pateixen aquesta patologia és molt important en el seu dia a dia, no tenir Concerta és com anar coix”. Va afegir que algunes alternatives al fàrmac són ingerir aliments que siguin rics en Omega 3 així com suplements vitamínics d’Omega 6 “i combinar-ho amb molt tractament i atenció psicològica”.