La Paeria alerta proveïdors que la suplanten en emails

La Paeria ha enviat una comunicació a més de 13.000 proveïdors per advertir-los que ciberdelinqüents l’han suplantat en correus electrònics. Concretament, fonts municipals van explicar ahir que proveïdors els van alertar explicant que havien rebut missatges fraudulents “en els quals es reclamen factures de l’ajuntament pendents de pagament. Atès que l’ajuntament no ha fet aquesta petició, se’ls ha advertit del frau i els ha demanat que, abans de facilitar qualsevol document, es posin en contacte amb el departament gestor del consistori”.

Es tracta d’un cas dephishing, un tipus d’atac cibernètic que utilitza correus electrònics, missatges de text, trucades o llocs web fraudulents per enganyar persones i fer que comparteixin dades confidencials, descarreguincodi malicióso s’exposin d’una altra manera a la ciberdelinqüència. En aquest cas, en la comunicació que ha enviat als proveïdors, recorda que “volem deixar clar que nosaltres mai no demanarem aquest tipus d’informació per correu electrònic. Si rep un correu amb aquest missatge o un de similar, li preguem que no proporcioni cap dada i que contacti amb el departament de l’ajuntament que gestiona la seua factura per verificar la seua autenticitat”. En les últims anys s’han registrat casos similars d’intents d’estafes virtuals i fins i tot les institucions han estat víctimes.

