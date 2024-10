Un foc elèctric deixa sense llum dos blocs d’Alcalde Porqueres a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un incendi en un quadre elèctric va deixar diumenge sense llum dos blocs d’habitatges del carrer Alcalde Porqueres. L’avís es va rebre cap a les vuit de la tarda per un foc al cablatge en la via pública i fins el lloc es van traslladar els Bombers i patrulles de la Guàrdia Urbana.

Fonts policials van assenyalar que, a causa del foc, dos blocs, els números 92 i 94, estaven sense subministrament elèctric. Al tancament d’aquesta edició la companyia es trobava a la zona per intentar fer una reparació d’emergència.

No hi va haver danys personals. Mentrestant, quatre dotacions dels Bombers, a més de la Urbana i efectius del SEM, es van desplaçar per un incendi en un traster d’un immoble al barri de Balàfia. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 19.39 hores que s’havia registrat un incendi a l’entresòl d’un edifici de quatre plantes al carrer Montsià, a l’altura del número 9. Segons sembla, els veïns havien sortit pel seu propi peu, encara que no hi havia fum en l’escala. Només hi va haver danys materials al traster i no hi va haver persones afectades.

D’altra banda, els Bombers també van rebre l’avís a les 7.06 hores per un incendi a la cuina d’un pis al carrer Arc del Pont de Lleida. Segons sembla, el fum va fer saltar l’alarma d’incendis, però a l'arribar les dotacions al lloc, el foc ja estava apagat.