Les famílies afectades reclamen a l'Arnau més col·laboració durant el dol perinatal

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació Chisana, dedicada a l’acompanyament i al suport de famílies que han viscut la pèrdua i mort d’un fill durant l’embaràs, el part o poc després del naixement, van denunciar ahir el “veto” de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida a col·laborar amb l’entitat en l’atenció en aquest àmbit. Segons va assenyalar la presidenta de Chisana, Montse Robles, infermera, experta i docent en atenció al dol i que també és la presidenta de la Federació Espanyola de Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal, el centre ha mostrat una “falta d’interès reiterat” a col·laborar malgrat “els nostres múltiples intents d’acostament i propostes per treballar de la mà en benefici de les famílies afectades”.

Segons Robles, els dos últims anys l’entitat ha sol·licitat a l’Arnau reunions amb els responsables en dol perinatal i la direcció mèdica per portar a terme accions i programes conjunts d’acompanyament i els ha ofert la possibilitat de formació dels seus professionals “sent conscients que molts i moltes dels treballadors manifesten la falta d’especialitat”. Segons Chisana, “sempre ens hem trobat amb respostes dilatòries o directament amb el silenci per part dels responsables”. En aquest sentit, Robles va defensar que l’associació considera que és necessària una col·laboració “més estreta” entre els centres sanitaris i les entitats “per garantir que les famílies afectades rebin el suport emocional, psicològic i social que requereixin”. Així mateix, va afegir que “tornem a estendre la mà i la nostra ajuda” per avançar en l’atenció del dol perinatal, que, malgrat haver-hi millores, consideren que “queda camí per recórrer”. A més, Robles va explicar que compten amb els fons per adquirir un “bressol fred” perquè les famílies puguin passar temps i acomiadar-se dels seus fills però que no el donaran a l’Arnau “fins que hi hagi una voluntat de treballar junts”. L’entitat ja ha atès més de cinquanta famílies lleidatanes.

L’entitat s’ofereix a col·laborar amb l’Arnau en l’atenció a famílies després de l’alta hospitalària

La presidenta de l’entitat insisteix que “continua sent un tema tabú i un dolor que es minimitza”, per la qual cosa destaca que és necessari donar a les famílies “un espai en el qual puguin intercanviar emocions”. Més informació al telèfon 613 13 44 46 i a associaciochisana@gmail.com i a @associaciochisana.

Manifest i ofrena floral demà a l’Espai Empremtes

L’associació Chisana, formada per famílies i professionals, ha organitzat per demà un acte amb motiu del dia internacional per visibilitzar i sensibilitzar sobre el dol perinatal a l’Espai Empremtes del cementiri de Lleida. A partir de les 17.45 hores, es llegirà el manifest i una ofrena floral.