El Govern català finançarà a joves l'entrada del pis, el 20% del preu

La Generalitat crearà una línia de crèdit perquè els joves de fins a 30 o 35 anys (el Govern no va definir ahir el límit) puguin comptar amb l’import de l’entrada necessària, que acostuma a ser el 20%, per comprar un habitatge de segona mà com a residència habitual. Aquests préstecs es concediran a través de l’Institut Català de Finances amb la creació d’un fons d’emancipació juvenil que bonificarà dos punts els tipus d’interès. L’import avançat s’haurà de tornar als 30 anys, quan els sol·licitants hagin liquidat la hipoteca. Mentrestant només hauran de pagar els interessos de forma mensual.

Aquesta és una de les mesures que la consellera Sílvia Paneque va anunciar ahir després del Consell Executiu. Va detallar que aquest fons d’emancipació té com a objectiu ajudar els joves a adquirir el seu primer habitatge i que preveuen que beneficiï 12.000 unitats familiars. Va afegir que el perfil que busquen és treballadors joves amb un salari que els permetria afrontar una hipoteca, però que no tenen prou recursos per abonar l’import equivalent per a l’entrada d’un pis. La consellera va assenyalar que destinaran 500 milions per a aquest finalitat i que s’establiran criteris de renda per accedir al fons d’emancipació. L’habitatge haurà de ser de segona mà i no més gran de 90 metres quadrats. En el cas que un beneficiari decideixi vendre el seu habitatge abans que hagin passat 30 anys, haurà de tornar el préstec de forma immediata i haurà de vendre’l al preu que es va adquirir sumant l’increment de l’IPC.D’altra banda, la Generalitat crearà una Reserva Pública de Solars que són de titularitat municipal per construir 50.000 habitatges de protecció oficial de lloguer, la construcció dels quals podria ser per part de l’administració o de promotors privats. El Govern va apuntar que les reserves de sòl actuals ja permeten fer 20.000 habitatges i preveuen destinar 500 milions anuals en crèdits a través de l’Institut Català de Finances per a operadors públics o privats que estiguin interessats a construir en aquesta reserva pública de solars. També destinarà 500 milions d’euros en ajuts a famílies vulnerables perquè puguin tenir accés a un habitatge.

Paral·lelament, la Generalitat aprovarà la concessió d’una llicència d’obres bàsica per reduir a la meitat els temps de construcció per als habitatges de protecció oficial (HPO).

Nova convocatòria d’ajuts al lloguer per a menors de 35 anys

El Consell de Ministres va aprovar ahir la nova convocatòria del Bo Lloguer Jove, una subvenció de 250 euros al mes de 2 anys a la qual poden acollir-se les persones d’entre 18 i 35 anys que treballin i no cobrin més de 24.318 euros a l’any. El preu del lloguer a Lleida no podrà superar els 600 euros, però si és habitatge compartit podran sol·licitar-la tots els residents. D’altra banda, el Consell de Ministres va treure a audiència pública el reial decret per crear la Finestreta Única Digital per regular els lloguers de temporada, turístics i d’habitació, que estarà enllestit a finals d’any i que tindrà un registre previ sense el qual no es podran comercialitzar.

“Pot ser una bona mesura si redueixen terminis i burocràcia”

El president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida, Josep Maria Esteve, va dir que la creació d’un fons d’emancipació juvenil “pot ser una bona mesura, però han de detallar quins tràmits s’hauran de fer per veure si és efectiva”. Va recordar que “ja hi ha crèdits ICO que tenen aquesta comesa, però que la seua tramitació és tan llarga que és desesperant i fa que molta gent desisteixi de demanar-ho, per la qual cosa haurien d’agilitzar aquest procés amb el fons anunciat”. D’altra banda, va qualificar de “demagògia” l’anunci del Govern que farà 50.000 habitatges en els propers anys. “No cal construir-ne més, hi ha milers d’habitatges buits de la Sareb morts de fàstic, de fet l’anterior Govern va anunciar fa anys que compraria 50.000 pisos a la Sareb i no es va fer perquè no hi ha fons per fer-ho.”