Una jove de 21 anys es treu la vida al barri de Cappont de Lleida

Una jove de 21 anys va morir aquest dimarts al saltar al buit al barri de Cappont. Els fets van tenir lloc cap a les 14.18 hores al carrer Riu Ter. Fins al lloc es van traslladar ràpidament diverses patrulles dels Mossos i de la Urbana, així com del SEM. Sanitaris del CAP de Cappont van ser els que van arribar primer i van iniciar les tasques de reanimació de la víctima, però no van poder fer res per salvar-li la vida.

La Taula de Prevenció del Suïcidi del 061 Salut Respon va atendre l’any passat 567 consultes a la regió sanitària de Lleida. El Servei de Suport al Dol de Ponent va fer la campanya Trobarem raons per viure en la qual insten a “regalar-te una estona més” i trucar al 061.

Disposes d'ajuda. Telèfon Salut Respon: 061 Els especialistes remarquen que les morts per suïcidi mai tenen un únic detonant, sinó que són el resultat de factors psicològics, biològics i socials que tenen tractament.



Les persones que tinguin pensaments suïcides poden trobar suport i ajuda en els telèfons 061 i 024