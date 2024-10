Nous hàbits per no tirar aliments

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Hem de canviar els nostres hàbits per corregir el malbaratament alimentari i ser més conscients de què suposa l’alimentació en un món amb una població creixent. Aquesta és una de les conclusions a les quals es va arribar a la taula redona amb motiu del Dia Mundial de l’Alimentació que es va celebrar ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Va comptar amb la participació del director del departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència dels Aliments de la Universitat de Lleida (UdL) i membre de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA), Robert Soliva; de la presidenta de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i també membre de l’ACCA, Maria Àngels Calvo; i de l’investigador i professor d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària de la UdL, Carlos Cantero. El debat va ser moderat per la professora de la UdL i investigadora d’Agrotecnio Romi Pena.

“Hem de continuar contribuint a garantir la seguretat alimentària amb noves tècniques i intentar satisfer les necessitats dels consumidors en matèria de salut i benestar lligats a l’alimentació. També hem de minimitzar l’impacte ambiental dels processos de conservació i envasament”, va defensar Soliva. Respecte als envasos, va assegurar que “no podem fer servir 200 tipus diferents de plàstic per a qualsevol cosa, però de vegades els substituïm per materials que són encara menys sostenibles. El vidre pesa 20 vegades més”.Per la seua part, Calvo va destacar que “és fonamental recordar que l’alimentació saludable dels animals farà que produeixin més i millor”. Va definir tres principals reptes: “optimitzar l’ús dels recursos hídrics, del sol i dels fertilitzants i fitosanitaris, així com treballar el material vegetal per optimitzar-lo davant de canvis climàtics”. També va alertar que “estan apareixent noves plagues d’insectes i malalties reemergents, algunes de noves per a nosaltres, que limiten la producció”.Així mateix, Cantero va valorar que “la població s’està alimentant amb més qualitat, però hi ha mala informació i imprecisions”. Per exemple, va valorar que “les plantes i cultius no consumeixen aigua, sinó que la utilitzen com a peatge per captar energia del sol gratis i convertir-la en química”. Així doncs, va argumentar que “la solució no rau a reduir, sinó a utilitzar eficientment”.Per la seua part, Pena va destacar el paper de l’educació i va considerar que el malbaratament alimentari es pot corregir “aprofitant suposats residus que són oportunitats de nous productes o no deixant de consumir fruita o verdura per la seua mida o la seua forma”.