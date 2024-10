ERC demana congelar la taxa de les escombraries a Lleida fins que estigui aprovat el nou contracte

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup d’ERC a l’ajuntament de Lleida ha presentat aquest matí una bateria d’al·legacions a les noves ordenances fiscals en les quals demana de congelar la taxa de recollida de les escombraries fins que estigui aprovat el nou contracte del servei, per a la qual cosa reclama un grup de treball en el qual faig representats tots els grups Considera la pujada "desproporcionada i injusta" i destaca que l’ajuntament fracciona per primera vegada i de forma obligatori el pagament d’aquesta taxa en dos terminis per camuflar l’augment aplicat. Per això, també demana que es doni opció als ciutadans per decidir si volen pagar-la en un o dos terminis. Així mateix, demana d’augmentar les bonificacions per a les persones amb menys renda.

ERC també vol congelar les tarifes de la zona blava i del pàrquing de Sant Joan, destacant que l’increment previst per a les primeres suposarà que en tres anys l’import a pagar pels vehicles amb etiqueta B haurà pujat un 24,5%. A més, proposa que els que viuen en l’Horta puguin aparcar a preu de resident. En un altre ordre, també proposa augmentar recàrrecs en l’IBI en pisos que portin buits més de 3 anys de forma injustificada i augmentar determinades bonificacions, com per exemple per instal·lar plaques solessis o per la cessió d’habitatges a la xarxa de lloguer social.