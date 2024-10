Les visites als CAP es redueixen un 26% des del 2019, però les de salut mental pugen un 31%

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els centres mèdics de la demarcació van atendre 118.556 visites ambulatòries per motius de salut mental i addiccions el 2023, un 31,2% més que les 90.354 de l’any 2019. Tanmateix, el global de visites presencials als CAP es va reduir un 26% en el mateix període, de 3.057.761 a 2.262.220, segons mostren les memòries sanitàries de l’any passat que el departament de Salut ha publicat recentment.

Els trastorns d’ansietat van ser la principal raó per la qual els adults de la regió del pla van requerir atenció ambulatòria per salut mental l’any passat, mentre que el 2022 es van atendre més alteracions de l’estat d’ànim, esquizofrènies i altres trastorns psicòtics. Al Pirineu, els trastorns de l’estat d’ànim es van mantenir en primer lloc tant el 2022 com el 2023, seguits dels d’ansietat i els psicòtics.Per als nens, els trastorns del neurodesenvolupament van ser el principal motiu de consulta ambulatòria per salut mental el 2023 a tota la demarcació, seguits de l’ansietat i les alteracions relacionades amb la por. Les associades amb traumes i factors d’estrès van ocupar el tercer lloc, tant al pla com al Pirineu. Així mateix, la majoria de consultes infantils el 2022 van estar relacionades amb trastorns per dèficit d’atenció, de la conducta i per comportament perjudicial.Respecte a l’activitat hospitalària, a la regió del pla l’any passat hi va haver 1.612 altes per motius de salut mental, un 48,4% més que les 1.086 del 2019. Al Pirineu, l’hospital de Tremp va donar 9 altes d’aquest tipus el 2023, mentre que l’any anterior van ser 18. En global, les altes hospitalàries també han pujat en el mateix període, però no de forma tan pronunciada. Al pla n’hi va haver 36.667 el 2019 i 41.240 l’any passat, un 12,4% més. A l’Alt Pirineu i Aran van pujar de 7.051 el 2019 a 7.583 l’any passat.La majoria d’activitat d’internament per salut mental el passat 2023 va ser causada per esquizofrènia i altres trastorns psicòtics.