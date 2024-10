Acció a Lleida per reclamar horaris més racionals tancant els comerços a les 19.00 dimecres vinent

L’associació Slow Shop Lleida i Pimec Comerç han convocat aquest migdia a tots els comerços a tancar les seues portes a les set de la tarda dimecres vinent dia 23, amb l’objectiu de reclamar la implantació d’uns horaris més racionals. Rosabel Trench, presidenta de Slow Shop, entitat que reivindica aquesta mesura des de fa més d’una dècada, ha afirmat que està demostrat que adaptar els horaris a la llum solar és més saludable, fa que les persones siguin més productives i ajuda la conciliació de la vida laboral i familiar. Així mateix, ha instat que després del canvi de l’horari al d’hivern, que tindrà lloc dissabte 26 d’octubre, aquest ja es mantingui de forma indefinida. Per la seua part, Manel Llaràs, president de Pimec Comerç Lleida, també ha insistit en la necessitat d’avançar cap a horaris més "respectuosos" amb les persones, sense que això suposi disminuir la jornada laboral. Ha assenyalat que hi ha diversos sectors empresarials que ja ho estan fent i que fins i tot l’hostaleria està fent els primers passos. Tant Llaràs com Trench han coincidit en la necessitat que l’administració s’impliqui de forma efectiva per canviar els horaris actuals. Així mateix, han indicat que també és una necessitat per poder trobar mà d’obra, perquè "els joves no estan disposats a fer horaris que no els donin qualitat de vida". A part dels de Lleida ciutat, està previst que comerços d’altres municipis se sumin dimecres a aquesta acció reivindicativa.