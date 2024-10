Els veïns de Lleida demanen abaixar la quota fixa de la taxa de la brossa de 81 a 50 €

La Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAV) proposa que la tarifa fixa de la taxa d’escombraries del 2025, que el govern preveu que sigui de 81,05 euros, no superi els 50 euros i la resta de l’import s’inclogui en la quota variable. Així mateix, plantegen compensar aquesta pujada, ja que alguns habitatges veuran triplicat el rebut respecte a enguany, amb rebaixes en altres impostos, com el de Béns Immobles (IBI). Unes propostes que va fer ahir en un comunicat després d’analitzar la proposta d’ordenances fiscals que han pactat PSC i Junts i que, tret de sorpresa, s’aprovaran avui en el ple.

La proposta planteja que la taxa del 2025 tingui una tarifa fixa de 81,05 euros i una altra de variable de 13,85, 30,55 i 47,30 € en funció de la mida de l’habitatge. En zones amb porta a porta la tarifa base també serà de 81,05 euros, però les variables seran inferiors, mentre que a l’Horta la fixa serà de 56,30 euros i la variable, de 10,65 per a tots els seus veïns.A més de rebaixar la tarifa base i altres impostos, la FAV proposa que la variable es calculi partint del consum d’aigua, ja que donaria “una informació més fidedigna sobre les escombraries generades” que amb la mida dels habitatges, que és com es calcularà el 2025.

En relació amb la taxa per a bars, restaurants i supermercats, que pagaran un mínim de 618 euros quan ara la tarifa mínima era 136,44, demanen adoptar “un criteri tan just com sigui possible en relació amb les escombraries generades”. La FAV afegeix que entén que aquesta nova tarifació “és provisional i que s’haurà d’implementar un sistema de contenidors amb xips” per tenir un control exacte de la generació d’escombraries de cada habitatge i local comercial. “Més enllà d’aquestes aportacions, volem remarcar que veiem fonamental dotar-se d’un millor servei de neteja”, conclou el comunicat de la Federació.

ERC proposa de congelar-la fins a tenir el nou contracte

El grup d’ERC va presentar ahir una bateria d’al·legacions al projecte d’ordenances fiscals en les quals demana congelar la taxa de recollida d’escombraries fins que estigui aprovat el nou contracte del servei. Veu la pujada “desproporcionada i injusta” i planteja que es doni opció als veïns per decidir si volen pagar-la en un o dos terminis, ja que la Paeria en preveu dos. Així mateix, demana augmentar les bonificacions per a les persones amb menys renda. També advoca per congelar les tarifes de la zona blava i del pàrquing de Sant Joan, destacant que l’increment previst per a les primeres suposarà que en tres anys l’import a pagar pels vehicles amb etiqueta B haurà pujat un 24,5%, i que veïns de l’Horta puguin aparcar a preu de resident. A més, demana un recàrrec més gran de l’IBI en habitatges que faci més de tres anys que estan desocupats de forma injustificada.