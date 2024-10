El Govern diu que IRBLleida i Agrotecnio estan en la línia d’aconseguir que Catalunya sigui puntera en innovació

La conselleria d’Investigació i Universitats, Núria Montserrat, ha assenyalat aquest migdia a Lleida que l’increment de finançament dels centres d’excel·lència en investigació, com el IRBLleida i Agrotecnio, les instal·lacions del qual ha visitat, haurà d’estar vinculat a estratègies que "tinguin un sentit" basades en l’evidència científica, una necessitat detectada en el sistema o una necessitat de canvi.

Ha afirmat que ha volgut conèixer de primera mà el treball que es fa a Lleida en aquests àmbits i ha manifestat que és dins del marc de l’objectiu fixat pel Govern d’aconseguir que Catalunya sigui una de les 50 regions més innovadores d’Europa.

D’altra banda, i en relació amb la polèmica sobre la nova selectivitat, ha indicat que al juliol ja es va acordar i es va anunciar que els models dels exàmens es publicarien entre el 15 i el 30 d’octubre, que és el que estan fent, per la qual cosa no hi ha hagut cap retard.