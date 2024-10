Llum verda al nou pla de mobilitat de Lleida i a la Zona de Baixes Emissions al Barri Antic al gener

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha donat aquest migdia llum verd al nou pla de mobilitat urbana i la implementació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), la primera fase de les quals entrarà en vigor al gener i inclourà al Centre Històric, no afectarà als veïns que paguin l’impost de circulació a la ciutat, s’ampliarà el 2028 als barris perifèrics i el 2030 a Cappont. El pla de mobilitat ha comptat amb els vots a favor del govern del PSC, Junts i ERC, l’abstenció del PP i el Comú i el no de Vox. D’altra banda, la ZBE només va tenir el suport de socialistes i Junts, que entre els dos sumen majoria, i la resta de grups van votar en contra. Aquests dos punts es van aprovar en un ple extraordinari que s’ha celebrat després que se’n fes un altre per aprovar les ordenances fiscals de 2025.

La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, ha detallat que el pla de mobilitat inclou 72 mesures i que és "un document marc que estableix les bases de les futures polítiques de mobilitat de la ciutat". Ha afegit que tots els processos han seguit el procediment corresponent i compleixen la legalitat.

El cap de l’oposició, Xavi Palau (PP), ha dit que al pla de mobilitat "sobre el paper, la música sona bé" i que el PSC "ha fet en 15 mesos el que Junts no va fer en 4 anys quan estava en el govern i tenia la cartera de mobilitat". L’edil d’ERC, Juanjo Falcó, ha assenyalat que el pla de mobilitat "ha tingut un bon procediment" i va demanar un pla d’accions concretes per al 2025. Sobre la ZBE, ha qüestionat la seua tramitació en tenir dubtes sobre la participació ciutadana en aquest procés i ha advertit que el Tribunal Suprem podria aturar el procediment si ho considera. Tanmateix, el secretari municipal ha afirmat que "no hi ha cap impediment legal per tramitar aquest expedient".

La portaveu de Junts, Violant Cervera, i l’edil David Melé han recordat que el pla de mobilitat preveu 22 milions en inversions i millores i van assenyalar que volen ser "part activa" de tots els projectes de ciutat. Al seu torn, van recordar que, de no ser pel treball del seu partit en el passat mandat "avui no tindríem pla de mobilitat". La portaveu de Vox, Glòria Rico, ha qualificat de "gran farsa" aquests dos projectes i que l’única motivació que tenen és l’afany recaptatori. Finalment, la seua homòloga del Comú, Laura Bergés, ha dit que la proposta de ZBE "té tots els ingredients perquè no es noti, ja que s’aplica en la zona on hi ha menys trànsit, amb excepcions per als ciutadans i deixem la seua ampliació per després de les eleccions municipals de 2027".