Detingut dos vegades en 4 dies per assalts amb xeringa en cafeteries

Els Mossos d’Esquadra han arrestat aquesta setmana en dos ocasions –dilluns i dijous– un home de 49 anys acusat d’assaltar dos persones en dos cafeteries amenaçant-les amb una xeringa, segons ha pogut saber aquest diari. Es tracta d’un individu amb múltiples antecedents i amb un ampli historial delictiu. Va ser arrestat com a presumpte autor de sengles robatoris amb violència i intimidació.

El primer es va produir cap a les 10.00 hores de dilluns en un bar de la plaça Paeria quan un individu va amenaçar amb una xeringa una empleada que estava obrint el local. Li va exigir que li donés els diners de la recaptació. L’home va fugir. La víctima va fer una descripció de l’autor. Els policies van fer una recerca per la zona i, poc després, el presumpte autor va ser localitzat i detingut a la plaça del Dipòsit al Barri Antic. L’home va passar a disposició i va quedar en llibertat amb càrrecs.

El segon assalt es va produir cap a les 13.30 hores de dijous a la cafeteria del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL). Dos individus van amenaçar un dels clients amb una xeringa. La víctima va fugir i va demanar ajuda. Posteriorment, els agents de la policia catalana van detenir els dos sospitosos. Un d’ells era l’arrestat dilluns mentre que l’altre és un home de 48 anys.

Val a recordar que en el primer semestre d’aquest any es van registrar una mitjana de nou robatoris violents a la setmana a les comarques lleidatanes, segons les dades del balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior. Concretament, es van denunciar 230 casos, un increment del 23,7% respecte al mateix període de l’any 2023. Del total, 193 van ser a la capital del Segrià, amb un augment del 39,9%, i el 84% del total de la demarcació. Així mateix, a Lleida ciutat és on més es van incrementar els robatoris amb força, amb 262 el primer semestre, un 21,3 per cent, mentre que en domicilis van augmentar un 4,9 per cent (171).

Tres arrestats ahir, un de menor, acusats de robar en cotxes

■ La Guàrdia Urbana va detenir la matinada d’ahir tres homes per robatoris a l’interior de vehicles. El primer va ser arrestat a les 0.45 hores a la plaça de les Missions, a la Zona Alta. Hauria forçat un vehicle estacionat. El segon cas es va produir a les 6.20 hores al carrer Casimir Vila, al barri de la Bordeta, on una patrulla va arrestar dos joves, de 16 i 21 anys, al ser sorpresos intentant forçar el pany d’un vehicle estacionat. En els últims mesos tant els Mossos d’Esquadra com la Guàrdia Urbana han detectat un augment de robatoris en vehicles i han practicat diverses detencions. D’altra banda, en el primer semestre també van augmentar les denúncies per sostraccions de vehicles, amb 110 a la província, un 34,1% més que el 2023.