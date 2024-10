El Govern defensa que publica sense retard els models de selectivitat

La consellera d’Investigació i Universitats, Núria Montserrat, va defensar ahir a Lleida que no s’han retardat en la publicació dels models d’exàmens de la nova selectivitat, sinó que ho fan “en el calendari que vam dir”.

Assegura que els publiquen ara, “no perquè ens hagin pressionat (amb referència a les protestes d’alumnes i el malestar del professorat)” sinó perquè “al juliol es va dir que ho faríem a partir del 15 d’octubre, i no hem fallat”. “S’han fet les publicacions quan s’havien de fer. Entenem el nerviosisme dels pares i de la comunitat educativa, però volem transmetre el que es va dir des del primer dia, que s’estan complint els terminis que es van dir, que es publicarien els exàmens entre el 16 i el 30 d’octubre”, va subratllar, i va apuntar que els models que són al canal Universitats han estat visualitzats ja per més de 14.000 professors de Batxillerat.

Montserrat va visitar ahir els centres d’investigació IRBLleida (els laboratoris de bioquímica de l’estrès oxidatiu i de medicina respiratòria, i del Biobanc) i Agrotecnio (els grups de biotecnologia vegetal aplicada; millora animal; nutrició animal i medi ambient; i noves tecnologies de processat d’aliments).

Destaca la investigació de l’IRBLleida i Agrotecnio

Després de visitar l’IRBLleida i Agrotecnio, la consellera va afirmar que les seues investigacions contribuiran a un dels objectius del Govern, que és “transformar i posicionar Catalunya com una de les 50 regions més innovadores d’Europa”. “La investigació que es fa a Lleida està en la línia de la transformació que volem portar a terme a Catalunya”, va remarcar. Així mateix, va destacar també que dona resposta a les necessitats de l’activitat econòmica i social del territori. Pel que fa a la petició reiterada de més finançament per a aquests centres d’excel·lència CERCA de Lleida, va apostar per vincular l’augment del pressupost “a una estratègia que tingui un sentit basat en l’evidència científica, una necessitat detectada en el sistema o una oportunitat de canvi”.