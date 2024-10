La Guàrdia Urbana de Lleida identifica els autors de 21 abocaments de residus il·legals en els primers nous mesos de l’any

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els agents de la Unitat de la Policia de Proximitat (UNIPA) han detectat un total de 45 casos de mala gestió de residus durant els primers nou mesos de l'any. La Guàrdia Urbana de Lleida ha aconseguit identificar els responsables de 21 abocaments de residus incorrectes, el que significa que en gairebé la meitat dels incidents no s'ha pogut identificar els autors.

Dels casos identificats, set d’aquests s’han produït a l’Horta de Lleida, dos en polígons industrials, cinc a la Zona Alta i la resta en diferents punts de la ciutat. En cada cas en què s'ha pogut determinar l'autoria, s'ha proposat la sanció corresponent, en línia amb l'ordenança municipal de residus.

Els 24 casos restants d’abocaments detectats, en els quals no ha estat possible identificar els responsables, continuen sense resolució. Aquestes situacions suposen un desafiament per a les autoritats locals, que veuen com l'abandonament incívic de bosses de brossa, cartrons i altres residus a la via pública provoca greus conseqüències per a la ciutat.

L’Ajuntament de Lleida ha reiterat que aquestes conductes incíviques afecten negativament la salubritat de les àrees de contenidors, deterioren el paviment pels líquids que es filtren de les bosses i generen un cost addicional en la recollida de residus. A més, aquest tipus de comportament deteriora la imatge de la neteja de la ciutat i, sovint, incentiva noves accions incíviques.

Per combatre aquest problema de manera més efectiva, el consistori està treballant en una revisió global de la normativa municipal relacionada amb el civisme, revisant diverses ordenances per actuar amb més contundència en casos de gestió incorrecta de residus i altres pràctiques que perjudiquen l'espai públic.