Detenen una noia per pegar a la seua mare al Secà

Lleida

La Guàrdia Urbana va detenir ahir al matí una jove de 18 anys acusada de pegar a la seua mare al domicili familiar situat al Secà. Va ser arrestada com a presumpta autora d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar.

Els fets van tenir lloc de matinada quan una patrulla va acudir a un domicili del barri al ser alertada d’una baralla. Quan van arribar, una dona els va explicar que la seua filla l’havia pegat i se n’havia anat de casa, presentant la corresponent denúncia. Ahir al matí, una patrulla va localitzar la jove al carrer Jordi Solé Tura, davant del pavelló Juanjo Garra, i va procedir a detenir-la.

És la segona detenció per violència de fills contra els pares que la Guàrdia Urbana porta a terme aquest mes. El dia 10 van arrestar un home de 51 anys per suposats maltractaments a la seua progenitora en un domicili de Lluís Companys. Val a recordar que la Fiscalia de Lleida va obrir el 2022 un total de vint-i-cinc diligències per violència domèstica de fills contra els pares. A més, en el que portem d’any, només la Urbana ha detingut més de quaranta presumptes autors de violència contra les dones a la capital del Segrià. Per la seua part, els Mossos d’Esquadra van registrar 343 denúncies per violència masclista a la demarcació en el primer trimestre del 2024, un 22,5% més respecte al mateix període del 2023.