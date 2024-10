Les llevadores catalanes demanen millores a l'Arnau

El palau de la Llotja va acollir ahir l’última jornada del XXII congrés de la Federació d’Associacions de Matrones d’Espanya i el V congrés de l’Associació Catalana de Llevadores i la seua presidenta, Maria Victòria Cambredó, va reclamar que l’hospital Arnau de Vilanova acabi amb la falta d’intimitat en la seua àrea d’Obstetrícia habilitant “espais còmodes i adaptats” per a treballadores i pacients. Una reivindicació que arriba després que les mateixes matrones de l’hospital, usuàries i sindicats denunciessin aquesta situació (vegeu SEGRE de diumenge passat). “Sempre reivindicarem que es garanteixi un tracte respectuós i digne per a les dones i això porta implícit tenir uns espais físics adequats”, va dir Cambredó, que va assenyalar que en els tres dies que ha durat el congrés han pogut recollir les queixes de les matrones de l’Arnau. “Si el congrés serveix per fer-se ressò d’aquest problema, encantats”, va dir Cambredó.

També va qualificar d’“èxit rotund” l’esdeveniment celebrat a Lleida, amb més de 1.200 assistents de tot l’Estat. “La ciutat ha estat molt acollidora” va dir Cambredó, que va afegir que el congrés del 2026 el celebraran a Sant Sebastià.

Adverteixen que la pornografia normalitza l’abús infantil



■ Una de les ponents de l’última jornada del congrés de llevadores va ser l’actriu Mariona Ribas, que va fer una xerrada sobre el porno i l’abús sexual infantil. Ribas treballa en la prevenció d’aquests abusos amb la Fundació Vicki Bernadet i va advertir del risc que es normalitzin si els menors tenen el porno com a única via d’informació sobre la sexualitat. “Si ja genera confusió en el menor que una persona de confiança cometi un abús i si a més la indústria pornogràfica modela relacions sexuals entre adults i menors, encara que els actors siguin adults, fa que acabin validant aquests comportaments al no tenir-ne cap altra referència”, va dir Ribas, que va remarcar la necessitat que pares i fills parlin amb normalitat d’educació sexual.