Una UdL més igualitària i ètica

La Universitat de Lleida (UdL) ja ha elaborat els seus nous estatuts adaptats a la llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU), aprovada el març del 2023, i ha aprofitat també per “modernitzar-los”, ja que l’última reforma data del 2003, fa vint-i-un anys. Dilluns es preveu celebrar un claustre per explicar la proposta a la comunitat universitària, “que s’ha elaborat a partir d’una ponència reduïda per facilitar una primera redacció i d’una posterior comissió amb participació d’estudiants, personal tècnic de gestió, administració i serveis i personal docent i investigat, que ho ha revisat”, va indicar el rector, Jaume Puy. A més, va apuntar que la comissió va impulsar un procés participatiu per obtenir suggeriments.

Un dels principals canvis que reflecteix el text és la durada dels mandats del rector, els degans i els directors de departaments, ja que la LOSU estableix que han de ser “de sis anys improrrogables i no renovables”. Fins ara, el mandat del rector era de quatre anys i es permetia una reelecció consecutiva per a quatre més. No obstant, Puy només podrà ser al capdavant de la UdL 3 dels 6 anys per motius d’edat i ja va anunciar que convocaria eleccions després de ser aprovats els estatuts (en un altre claustre programat per al 2 de desembre).

El text deixa clar també el compromís de la UdL amb els “principis d’igualtat i diversitat” en tots els aspectes i incideix també en la igualtat de gènere. En aquest sentit, assenyala que “la perspectiva de gènere ha de ser present en la definició i execució de totes les polítiques de la universitat” i detalla que el consell de govern ha d’impulsar un pla d’igualtat de gènere conjunt. A més, indica que “els valors que han d’inspirar l’activitat de la comunitat universitària i de la UdL com a institució han de quedar plasmats en un codi ètic”, que el claustre ha d’aprovar i controlar el seu compliment.

Una altra de les modificacions per adaptar-se al text legislatiu és que s’inclou com a dret dels alumnes l’“aturada acadèmica”. Així mateix, explicita la composició i funcionament de tots els seus organismes, apunta novetats tecnològiques com el vot electrònic i inclou aspectes relacionats amb les llengües com vetllar per la presència de l’occità i la llengua de signes catalana.

Detalls Rector, degans i directors, només 6 anys ​La llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) determina que el mandat del rector, els degans i els directors de departaments són de “sis anys improrrogables i no renovables”, i així ho reflecteixen els nous estatuts. Jaume Puy només podrà ser-hi tres com a màxim per motius d’edat.

​Català, occità i llengua de signes ​La Universitat de Lleida manté en els nous estatuts que el català és la llengua “pròpia i institucional”, i el foment de “terceres llengües, però afegeix que ha de “vetllar per la presència de l’occità i de la llengua de signes catalana en les activitats de la comunitat universitària”.

​Perspectiva de gènere en totes les polítiques ​la definició i execució de totes les polítiques de la universitat” i insta a impulsar un pla. També assenyala que “els valors que han d’inspirar la comunitat universitària han de quedar plasmats en un codi ètic”.

​Dret dels alumnes a l’“aturada acadèmica” ​El text indica explícitament que els alumnes poden “fer una aturada acadèmic, total o parcial, respectant el dret a l’educació de l’estudiantat”. Afegeix que “ho ha de declarar el Consell de l’Estudiantat d’acord amb el procediment previst en el reglament del Consell” ​La llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) determina que el mandat del rector, els degans i els directors de departaments són de “sis anys improrrogables i no renovables”, i així ho reflecteixen els nous estatuts. Jaume Puy només podrà ser-hi tres com a màxim per motius d’edat.​La Universitat de Lleida manté en els nous estatuts que el català és la llengua “pròpia i institucional”, i el foment de “terceres llengües, però afegeix que ha de “vetllar per la presència de l’occità i de la llengua de signes catalana en les activitats de la comunitat universitària”.​la definició i execució de totes les polítiques de la universitat” i insta a impulsar un pla. També assenyala que “els valors que han d’inspirar la comunitat universitària han de quedar plasmats en un codi ètic”.​El text indica explícitament que els alumnes poden “fer una aturada acadèmic, total o parcial, respectant el dret a l’educació de l’estudiantat”. Afegeix que “ho ha de declarar el Consell de l’Estudiantat d’acord amb el procediment previst en el reglament del Consell”

“És una oportunitat per actualitzar compromisos amb la societat”

El rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, va destacar que “l’elaboració d’uns nous estatuts és una oportunitat per actualitzar els compromisos de la UdL amb la societat, revisar el treball del professorat, el personal i l’estudiantat, i dotar-se d’eines adequades perquè sigui efectiva i transformadora”. “La manera d’ensenyar, els continguts i els temes en els quals s’han de concentrar els esforços estan en un procés de canvi important, impulsats per les noves tecnologies i la necessitat de construir un món més sostenible i inclusiu”, va indicar.

Va argumentar que la universitat “ha de continuar sent una experiència transformadora per a les persones al llarg de la vida i un agent que impulsi a compartir i a gaudir del coneixement, i ens obri les portes al món global”. “Necessitem un marc normatiu que convidi a participar en aquesta missió de la universitat. La LOSU és l’aposta reguladora de l’Estat que la UdL ha de desenvolupar i concretar”, va subratllar.