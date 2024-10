Barrientos adverteix que la sobrecàrrega de treball en jutjats de Lleida "no és suportable massa temps"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, ha mostrat aquest dimarts la seva "decepció" amb el Ministeri de Justícia per la manca de creació de nous òrgans judicials de forma imminent. Barrientos ha lamentat que això suposarà que diversos jutjats continuïn patint d'una sobrecàrrega de treball que en casos com els de Primera Instància de Lleida supera en més del doble la que seria òptima. En aquest sentit, el president del TSJC ha reconegut la tasca de jutges i funcionaris, però ha advertit que aquesta situació "no és suportable massa temps" i que provoca "retards" en la celebració de judicis. De fet, l'agenda dels jutjats socials de Lleida ja té assenyalades vistes per al 2026.