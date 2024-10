Deu persones viuran l’experiència d’“Un mes sense el meu cotxe” a Lleida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Deu persones viuran l’experiència d’”Un mes sense el meu cotxe”, una iniciativa que va impulsar l’Ajuntament de Lleida en el marc de la Setmana Mobilitat Sostenible i Segura. Així, a partir de la segona quinzena de novembre i durant 30 dies, els i les participants en aquesta iniciativa es desplaçaran en el seu dia a dia amb mitjans de transport alternatius, com la bici, autobús o a peu amb l’objectiu de demostrar que son més ràpids, menys contaminants i més saludables que el vehicle privat.

La Paeria ha rebut un total de 110 sol·licituds de persones que estaven interessades en participar en aquest projecte pilot. Així, durant un mes se’ls oferirà un kit de mobilitat segons les seves necessitats: abonament de transport per als autobusos de Lleida, bicicleta elèctrica (inclou accessoris com casc i cadenat), un lot amb motxilla, ampolla reutilitzable, rellotge comptapasses i un plànol tant de la ciutat com el Metrominut.

Durant la realització de la prova pilot, s’assessorarà a tots els participants en el mitjà de transport escollit per tècnics experts.

Els requisits que han de complir les persones participants són: ser major d’edat i resident a la ciutat de Lleida, disposar de carnet de conduir i justificar que s’utilitza el vehicle privat com a mitjà de transport habitual i saber anar en bicicleta.

La iniciativa sorgeix després de l’experiència realitzada a la ciutat de Payerne, a la regió Suïssa de la Broye, una zona situada entre Berna i Lausana. L’experiència en aquesta prova pilot va ser molt satisfactòria, ja que va permetre donar a conèixer altres mitjans de transport alternatius al cotxe.