Els ortodoxos acaben l'exterior de la seua església a Lleida amb donatius i voluntaris

La comunitat ortodoxa de Lleida ha aconseguit acabar a la fi l’exterior de la seua església, ubicada a l’antiga comissaria de la Policia Nacional al passeig de Ronda i que va ser estrenada per Nadal del 2017. El pare Daniel Simón va explicar que gràcies a donatius dels fidels i al treball de voluntaris han pogut finalitzar les façanes laterals (la frontal ja estava llesta des de fa temps) i va afegir que el següent pas és disposar d’un iconòstasi, que finançaran de la mateixa manera.

Així, es tracta d’una gran paret o retaule de trenta metres quadrats, amb icones i decoracions escultòriques i amb tres portes “que s’obren en moments específics de la litúrgia”, que als temples ortodoxos se situa davant de l’altar, per separar-lo de la resta de l’església.

Un detall de la decoració escultòrica de l’iconòstasi

El pare Simón va explicar que han recorregut a artesans de Romania perquè elaborin l’iconòstasi en aquest país, des d’on després el portaran fins a Lleida i l’instal·laran. Els treballs van començar fa unes setmanes i ja estan acabats alguns fragments. Va detallar que els autors són Constantin Ionascu (escultor) i Iulian Batalan (pintor) i espera que l’obra estigui a Lleida per Nadal o principis de l’any que ve.

Aquest no és el primer element del temple per al qual han necessitat acudir a l’estranger, ja que l’any 2018 van comprar tres campanes en una fàbrica d’Innsbruck (Àustria). Els ortodoxos van adquirir l’edifici de l’antiga comissaria de Ronda l’any 2014 per 480.000 euros i anteriorment resaven als baixos de l’església del Carme, a la rambla Ferran.