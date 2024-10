La Universitat de Lleida crearà un 'punt blau' de salut mental per a la comunitat universitària

Publicat per agencias / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A partir d’aquest curs, la Universitat de Lleida (UdL) establirà un 'punt blau' dedicat a la salut mental, en compliment del nou Pla d’Inclusió i Diversitat a les Universitats Catalanes (Piduc). Aquest pla, aprovat recentment pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), obliga tant universitats públiques com privades a implementar aquestes iniciatives.

Aquests 'punts blaus’ seran espais destinats a brindar seguretat, confiança i suport emocional tant als estudiants com a altres membres de la comunitat universitària. Segons ha informat la Conselleria d’Investigació i Universitats, els punts estaran dissenyats com a ambients multisensorials i de relaxació, orientats a ajudar les persones a bregar amb el malestar emocional, així com prevenir i detectar situacions d’assetjament o discriminació.

A més, s’oferirà assessorament, orientació i suport psicològic, amb l’objectiu de garantir que les pràctiques i les relacions amb empreses respectin els principis d’inclusió, diversitat i no discriminació. Aquest pla també preveu que els punts blaus siguin accessibles en els centres de pràctiques, per assegurar que els entorns siguin inclusius.

Des de la Conselleria indiquen que les universitats hauran d’implantar aquests espais a partir d’aquest curs, tenint en compte que "hi ha una autonomia universitària i marge perquè cadascú les apliqui segons el seu criteri".

Cursos preventius

El nou pla també preveu a partir d’aquest curs realitzar cursos preventius per als alts càrrecs de les universitats catalanes contra la discriminació, apunten les mateixes fonts.

"Són mesurades a implementar. Es farà seguiment en el marc del CIC, però amb marge perquè cada universitat les apliqui segons les seues prioritats", assenyalen.