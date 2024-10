El disseny dels nous cines Ocine de Lleida es basarà en els 'caragols a la llauna'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els cines Lauren de Lleida reobriran el desembre baix la nova gestió d’Ocine, la tercera cadena d’exhibició cinematogràfica més important d’Espanya. Després de sotmetre’s a una completa renovació, el complex comptarà amb 10 sales prèmium i un total de 732 butaques, oferint una experiència cinematogràfica moderna i de qualitat.

Ocine, coneguda per adaptar el disseny dels seus cines a l’entorn de cada ciutat, ha optat pels caragols a la llauna com a tema central per a la decoració de les sales a Lleida. Aquest plat tradicional és un símbol gastronòmic distintiu de la ciutat, la qual cosa permet que els cines d’Ocine a Lleida reflecteixin la identitat local. Segons el directiu de Ocine Gabriel Téllez, “els caragols són un element típic i diferencial de Lleida”, destacant la importància de la cultura gastronòmica tant a la ciutat com en el cine, ja que moltes pel·lícules fan referències a la gastronomia en les seues trames.