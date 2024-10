Ocine obrirà al desembre a Lleida amb 732 butaques entre deu sales prèmium

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida deixarà de ser una ciutat òrfena de multicine a partir del desembre, quan la cadena Ocine preveu reobrir els antics Lauren. Mantindrà les deu sales, però reduirà l'aforament a la meitat per dotar-les de seients més espaiosos que es podran reclinar. Les entrades costaran, com a màxim, dos euros més que les convencionals.

Els antics cines Lauren de Lleida reobriran abans de final d’any de la mà d’Ocine, la tercera empresa d’exhibició cinematogràfica més important de l’Estat, que està rehabilitant íntegrament les instal·lacions per convertir-les en els seus primers cines totalment prèmium de Catalunya. Totes les butaques de les deu sales permetran reclinar el suport i apujar el reposapeus i comptaran amb una tauleta i un port USB per carregar dispositius electrònics. Els seients seran més espaiosos, per la qual cosa l’aforament de les sales es reduirà aproximadament a la meitat: de les 1.579 places dels antics Lauren a les 732 que tindrà l’Ocine.

El CEO de l’empresa, Gabriel Téllez, va explicar ahir a la Paeria que preveu reobrir el multicine durant la primera quinzena de desembre. Va detallar que totes les sales estaran equipades amb projectors làser d’última generació, així com que quatre comptaran amb la tecnologia d’àudio Dolby Atmos. Es tracta d’un sistema de 64 canals únics que “aconseguirà transmetre el so des de totes les direccions, fins i tot des de dalt”, va destacar. “Només en imatge i so hem invertit més d’un milió d’euros”, va afegir. Aquest salt endavant en qualitat i confort repercutirà en el preu de les entrades, però “no superarà en dos euros” les convencionals, va assegurar Téllez.En representació de la família propietària d’Ocine, Jordi Agustí va explicar que “portàvem 25 anys darrere d’oportunitats a Lleida”, per la qual cosa va agrair als promotors per “desencallar i ressuscitar el projecte per poder actualitzar-lo”. També va destacar que el multicine comptarà amb pàrquing propi i va indicar que els usuaris disposaran de tres hores gratuïtes.L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar que el projecte “és un gran regal” per a la ciutat perquè cobreix un dèficit de multicine en la trama urbana i va assegurar que “donar el permís només va costar un dia”. L’edil Pilar Bosch, per la seua part, es va referir al festival Som Cinema per assenyalar que “Lleida vol ser un referent en l’àmbit audiovisual”. En aquest sentit, els directius d’Ocine es van mostrar “oberts a col·laboracions per allotjar festivals de cine” o un altre tipus d’esdeveniments, ja que les sales seran polivalents.

Quatre sales tindran 64 canals únics d’àudio per transmetre el so en totes direccions

L’Ocine Prèmium de Lleida disposarà d’una sala Kids, pensada perquè nens d’entre 3 i 12 anys vagin amb les seues famílies i gaudeixin d’una zona de jocs amb un gran tobogan que anirà de dalt a baix de la sala. Malgrat que aquestes sales compleixen totes les mesures de seguretat, només estarà permès jugar quan els llums estiguin encesos, abans i després de les projeccions. “També hi haurà una mitja part a la meitat de les pel·lícules i els nens podran jugar”, va explicar Téllez.L’empresa Ocine, fundada a Girona el 1943, compta amb 28 cines en 12 comunitats autònomes. Reobrirà els vells Lauren i el pàrquing després de ser subhastats per 1,52 milions.

“Són un element típic i diferencial de Lleida”, va explicar Téllez. “Alhora, en multitud de pel·lícules de tots els gèneres hi ha referències a la gastronomia”, va afegir el directiu de la cadena Ocine.

Diverses cadenes de restauració mostren interès per la zona

“Ha estat un procés molt llarg, fa més de sis anys vam firmar un primer contracte” amb Ocine per reobrir els vells Lauren, va explicar Jordi Pigem, president de la comunitat de propietaris de la Illa de l’Oci, la zona de Cappont pròxima al campus de la UdL que allotjava els Lauren. Pigem va afirmar que ja ha iniciat contactes amb cadenes de restauració interessades en la zona. “Per a la ciutat és un gran pas endavant perquè la zona estava una mica deixada de la mà de Déu”, va concloure.

Disseny basat en els caragols a la llauna

Cada multicine d’Ocine compta amb un disseny únic de les decoracions dels seus espais. A cada ciutat s’escull un element identitari del territori perquè serveixi de fil conductor del disseny dels interiors dels cines, i a Lleida seran els caragols a la llauna.