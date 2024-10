La síndica constata la falta de resposta de les administracions a consultes ciutadanes

La síndica de greuges de la Paeria, Dora Padial, constata que el fet que l’administració no doni respostes a les consultes ciutadanes o ho faci de molt retard és “un tema preocupant” que “no hauria d’existir”. Així ho remarca al seu informe anual que presentarà en el ple d’aquest divendres, on detalla que ha fet 2.410 actuacions a 288 expedients i que el mal funcionament de l’administració va ser el principal motiu de les queixes rebudes l’any passat, amb 48, vint de les quals són relatives a la Paeria. “No podem menysprear el seu impacte si tenim en compte que és l’administració més pròxima a la ciutadania”, remarca la síndica en el seu escrit.

En relació amb aquesta problemàtica, Padial fa especial menció a la fractura digital que hi ha entre ciutadania i administració, ja que “a moltes persones d’una certa edat els costa accedir a certs webs o tràmits administratius que haurien de ser més senzills”. Una circumstància que s’agreuja amb el llenguatge utilitzat en aquests documents, ja que “és dificultós per a moltes persones, així com per entendre resolucions, documents, multes; qualsevol escrit públic hauria de simplificar-se, ja que atenen persones que no entenen un escrit o un document públic important”. La següents queixes més freqüents ateses per la síndica l’any passat són sobre l’habitatge i els lloguers socials, amb 39 i 38 queixes, respectivament, i que continuen sent “la principal demanda de la ciutadania”. Padial diu que “ha estat sens dubte el dret més trepitjat”, tant per als que volen accedir a un com per als propietaris. Remarca que aquesta problemàtica afecta “no només persones amb dificultats per accedir a un habitatge digne, per falta de lloguer social o a un preu assequible, sinó que hem ajudat molts propietaris en situació de vulnerabilitat o angoixa perquè havien de continuar atenent els seus deures com a propietaris, mentre que el seu arrendatari declarat vulnerable no podia accedir a un pis social”. Per aquest motiu, la síndica denuncia que “hem pogut comprovar que el drama de la falta d’habitatge social recau massa vegades en petits propietaris a qui l’administració i les entitats bancàries continuen reclamant els seus deures i que se senten oblidats per les administracions”.

D’altra banda, la dificultat per ser atès pels serveis socials va ser la quarta queixa més freqüent a la síndica el 2023 (38), seguida de les queixes sobre prestacions, jubilacions i rendes garantides (26) i els conflictes veïnals (20).

Va ajudar famílies de dos nenes amb problemes a les seues escoles

La síndica va ajudar una família a canviar de centre escolar a la seua filla per “garantir el seu benestar” i una altra a portar a la Fiscalia “els problemes” que patia una nena al seu col·legi. Aquests són dos dels 175 expedients que va gestionar la Sindicatura municipal el 2023, entre els quals destaquen la mediació que va fer entre dos veïns de l’Horta per un problema de servitud de pas, l’assessorament a una família que havia de ser expulsada de casa seua per un fons voltor i que va acabar sent atesa per la Paeria, i fins i tot va tramitar la queixa d’un lleidatà pels “comentaris despectius que fan a TV3 de la ciutat de Lleida”.