Cent comerços tanquen abans per reclamar la reforma horària

Un centenar de comerços de la capital van tancar ahir abans de l’habitual, a les 19.00 hores, per reclamar uns horaris més europeus que permetin una major conciliació laboral i familiar. Una iniciativa que va impulsar l’entitat Slow Shop per primera vegada el 2015 i que des d’aleshores s’ha repetit cada any el dia de la reforma horària. La presidenta de Slow Shop, Rosabel Trench, va assenyalar que el centenar de comerços que van tancar ahir a les set “són més o menys els que hi van participar l’any passat” i va advocar per fixar per llei les hores d’obertura i tancament dels comerços. Sobre tancar a les 19.00 hores, Trench va remarcar que “no volem treballar menys, sinó compactar l’horari laboral perquè sigui més eficient i sabem que no és fàcil, per la qual cosa és necessari que els governs facin polítiques perquè el canvi afecti tota la societat i tinguem uns horaris europeus, que permetin conciliar i guanyar salut”. El grup d’ERC a la Paeria va donar suport a la iniciativa i la seua edil, Anna Costa, va afirmar que la reforma horària “és necessària per aconseguir una societat més justa i equilibrada on sigui prioritari el benestar de les persones”.