Els cartells de cinema més longeus de la història de Lleida desapareixen amb les obres als antics Lauren

Les obres de remodelació dels antics cinemes Lauren de Lleida per convertir-los en les noves sales prèmium Ocine, que preveuen obrir al desembre, han suposat la pèrdua d'una de les relíquies cinematogràfiques de la ciutat: els cartells de pel·lícules que, des de fa una dècada, han aguantat estoicament el pas del temps a les façanes del local.

Títols com Sambla, Noche en el Museo, El Niño, Dios mío, que hemos hecho o El corredor del laberinto potser no van ser els més taquillers ni els més recordats pels espectadors lleidatans, però sí que ostenten l'honor d'haver estat els cartells de cinema exposats durant més temps a Lleida, un rècord que mai haurien imaginat quan es van penjar per primera vegada fa més de 10 anys. El pas del temps els havia atorgat una particular pàtina ocre, reservada només a films selectes... o abandonats a la seva sort.

Els Lauren van tancar definitivament les portes el 9 de juliol de 2015, després de setmanes sense estrenar nova programació, enmig de rumors i incerteses. El responsable Antoni Llorens va atribuir llavors el tancament provisional a la necessitat de digitalitzar les 10 sales per millorar imatge i so, una inversió de gairebé un milió d'euros. Altres cinemes Lauren, com els de Barcelona, Blanes, Reus o el Garraf, ja havien abaixat la persiana abans.

Els cartells supervivents dels Lauren es converteixen així en els més duradors de la història del cinema a Lleida. Un comiat definitiu a Samba, la comèdia francesa protagonitzada per Omar Sy; Noche en el Museo, amb Ben Stiller com a guàrdia de seguretat; El Niño, el thriller espanyol amb Luis Tosar; Dios mío, que hemos hecho, una nova entrega de la saga iniciada amb Qué hemos hecho para merecer esto; i El corredor del laberinto, adaptació de la novel·la homònima de James Dashner.

Unes obres cinematogràfiques, en definitiva, que potser no van fer història per la seva qualitat o recaptació, però sí que ho han fet, i de quina manera, com els cartells de cinema més longeus que s'han exhibit mai als carrers de Lleida. Un rècord insòlit i probablement irrepetible. Ara, amb el seu comiat definitiu i l'inici de les obres, es tanca per fi un capítol de la història del setè art a la capital del Segrià. Nous temps, nous cinemes... i nous cartells.

Els cartells originals que van quedar en el moment del tancament dels Lauren Lleida

Así se encuentra hoy la puerta donde estaban los míticos cartelesJordi Echevarria

Com i on pots veure les pel·lícules anunciades als Lauren Lleida des de fa 10 anys?



Els més duradors de la història del cinema a Lleida. Si us pica la curiositat i, pel que sigui voleu fer una darrera sessió als Lauren, us explicarem de què van i on les podreu veure: