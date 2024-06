Com pots veure les pel·lícules anunciades als Lauren Lleida des de fa 10 anys?

Ni Alcarràs, ni Indiana Jones, ni tan sols Titanic o Avatar, els cartells de pel·lícula que més han aguantat a la ciutat de Lleida són, sense cap mena de dubte, Sambla, Noche en el Museo, El Niño, Dios mío, que hemos hecho, o El corredor del laberinto. Segurament no hauran sigut les pel·lícules que més hagin recaptat, ni les que més recordin els seus espectadors, però sí que són, des de fa deu anys, els cartells que resten immòbils a la façana dels antics Lauren de Lleida. Per tant, títol honorífic de ser els cartells de cinema amb més antiguitat de la ciutat. Això si, el pas dels anys els ha donat una pàtina d’ocre que només aconsegueixen certes pel·lícules seleccionades. O abandonades a la seva sort, com és el cas.

Els Lauren de Lleida van tancar portes el 9 de juliol del 2015. Aquella data va ser el tancament oficial, però feia mesos que les deu sales de cinema no estrenaven programació de cinema, i això alimentava tot tipus de rumors i incerteses. Explicava llavors Antoni Llorens, el seu responsable, que la situació era provisional, i que el tancament responia a la digitalització de les sales, per tal de millorar imatge i so. Una inversió que suposava una inversió de prop d’un milió d’euros. No era l’únic Lauren que tancava. Abans que el de Lleida havien tancat diversos Lauren de Barcelona, Blanes, Reus o el Garraf.

Després del tancament, els Lauren ja no van tornar a obrir. Ara, deu anys després, sembla que es mou algun cosa, i és que diverses empreses han licitat per comprar el local. La guanyadora, segons va explicar SEGRE, preveu llogar l’espai a una cadena que gestiona diverses sales de cinema.

Tornem als cartells. Els més duradors de la història del cinema a Lleida. Si us pica la curiositat i, pel que sigui voleu fer una darrera sessió als Lauren, us explicarem de què van i on les podreu veure:

Els cartells originals que van quedar en el moment del tancament dels Lauren Lleida

Samba. Explica la història d’un jove humil que arriba a França del Senegal i es creua amb l’Alice, una jove executiva que el que busca és retrobar el camí de la seva vida. La protagonitza Omar Sy i té a FilmAffinity un 6,2. La podreu veure amb la subscripció a Acontra+, o la podreu llogar a Google Play, Apple TV, Rakuten i Amazon.

Noche en el museu: el secreto del Faraón. Ni amb l’aparició del desaparegut Robin Williams, Ben Stiller, Owen Wilson o el mateix Ricky Gervais aconsegueix l’aprovat. A FilmAffinity treu un 4,9 de mitjana. És la tercera entrega de la saga de pel·lícules on passen coses als museus de nit. La teniu sota subscripció a Disney+ i de lloguer i compra a Google Play, Apple TV, Rakuten i Amazon.

El niño. Pel·lícula espanyola amb Jesús Castro, Lluís Tosar, Eduardo Fernández i Sergi López. Parla del món del narcotràfic i la cocaïna en rutes d’arribada a Europa. Si la voleu veure, heu de saber que té un 6,1 de nota mitjana, i que per subscripció la teniu a Netflix, Prime Video, Sky, Movistar plus, i de lloguer a Rakuten i Amazon.

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? Més comèdia francesa als Lauren. Aquesta és la primera d’una franquícia que ha tingut cert èxit fora de França. Una història que explica com un matrimoni tradicional francès rep els seus gendres, tots de nacionalitats i religions diferents a la seva. Un 6 de mitjana. La trobareu via subscripció a Netflix, Movistar pus, Filmin, Acontra+, i de lloguer a Google Play. Apple TV i Rakuten.

El corredor del laberinto. Una d’aquestes pel·lícules angoixants, d’aventures, i amb actors joves, com Thomas Brodie (que ja formava part de l’elenc de Joc de Trons). Entretinguda. Un 5,9 de nota mitjana. Disponible sota subscripció a Netflix, Disney+, i la podreu llogar a Google Play, Apple TV, Rakuten i Amazon.

La máscara del faraón. Belphegor, el fantasma del Louvre. Una altra pel·lícula francesa. Una cosa una mica estranya, ja que es tracta d’una pel·lícula editada l’any 2001 que va aparèixer a la cartellera dels Lauren de Lleida l’any 2014. Dolenta és poc. Un 3,5 de mitjana. Haureu d’excavar per trobar-la i veure-la. Era tan dolenta que potser ni per la deep web.

De la foto del tancament original falten alguns cartells, com el de la pel·lícula Vertige (una altra pel·lícula francesa) que té un 4 de nota mitjana o Escapando de la Oscuridad, que té un 3,6 de nota mitja.

Els Lauren van obrir portes l’any 2002, i durant una dècada van dinamitzar tota la zona universitària de Cappont, amb diversos establiments de restauració a la zona.