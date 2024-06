El dia en que els Lauren de Lleida van patir un assalt amb tres encaputxats que van tancar treballadors a punta de pistola

Just abans del tancament definitiu dels cinemes Lauren de Lleida, aquest complex de deu sales pioner a la ciutat de Lleida, va patir un greu assalt, en el qual tres encaputxats van tancar a punta de pistola els treballadors, i es van emportar el botí de la recaptació del dia.

Així ho explicava la crònica de Miquel Ángel Martín, aleshores redactor de SEGRE i traspassat l’any 2022. La crònica data del 29 de setembre del 2014.

Martín explicava que tres individus encaputxats van atracar a mitjanit els cines Lauren de Lleida i hi van tancar els treballadors abans de fugir amb la recaptació de tot el cap de setmana. Els fets van tenir lloc poc abans de les dotze de la nit, quan tres individus que ocultaven el seu rostre amb caputxes van irrompre a les taquilles del complex de cines, ubicat al barri de Cappont de la capital del Segrià, i van intimidar els treballadors perquè els entreguessin els diners recaptats el cap de setmana.

Per aconseguir-ho els van amenaçar amb una pistola i una maça, segons van apuntar a SEGRE fonts properes a la investigació. Després d’aconseguir els diners recaptats el cap de setmana, els lladres van tancar els treballadors i posteriorment van fugir.

Segons les fonts consultades per aquest diari no es van registrar ferits, i els fets van ser comunicats als Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de la investigació. La policia autonòmica va activar immediatament un dispositiu per intentar localitzar els delinqüents. Els agents van desplegar un ampli dispositiu al barri de Cappont i van controlar les principals sortides de la ciutat per intentar impedir que els criminals sortissin de Lleida.

Aquell cap de setmana Lleida va registrar un altre atracament, en el qual la ciutat celebrava la festa major. En l’altre assalt dos individus van ferir amb un ganivet un empleat d’un establiment asiàtic al carrer Pius XII, al barri de la Mariola.

Actualment el complex dels cinemes Lauren de Lleida es troben en ple canvi de propietat i, podria ser, també d'usos.