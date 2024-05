Projecte per reobrir els cinemes Lauren de Lleida, amb sales immersives i butaques mòbils

L’empresa que va guanyar la subhasta per adquirir els antics cines Lauren preveu rehabilitar-los i llogar-los a una cadena que gestiona diverses sales per reobrir-los. Així ho va assegurar ahir Luis María Arnaiz, el cap d’operacions de la firma encarregada de la subhasta, Trademat Auction SL, que va detallar que la mateixa empresa que ha ofert pels cines 1.001.000 euros també va fer la licitació màxima per l’aparcament, de 519.000 euros.

Així abonarà una quantitat total d’1,52 milions d’euros una vegada s’oficialitzi la compra, ja que “malgrat que aquests actius es van subhastar per separat formen part d’un lot conjunt”, va precisar Arnaiz. Va indicar que, a més dels diners que ha aportat per adquirir els cines i el pàrquing, “liquidarà el deute de 600.000 € que tenien els antics propietaris [el Grup Lauren Exhibició] amb l’ajuntament, un altre de 50.000 € amb la comunitat de propietaris i invertirà entre 2 i tres milions d’euros per renovar i arreglar els cines i l’aparcament, a més de digitalitzar les instal·lacions, per la qual cosa estaríem parlant d’una inversió total que s’acostaria als cinc milions d’euros”.

La subhasta dels cines es va tancar divendres després de més de dos mesos i es van presentar més d’una quinzena d’ofertes. Val a recordar que el grup que gestionava aquests cines, els més coneguts de la ciutat, va fer fallida fa nou anys i van tancar el juliol del 2015. No va ser fins a principis d’any que l’administrador concursal encarregat de gestionar els actius els va posar a subhasta per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a través del portal Trademat Auction SL.

Ara, l’administrador haurà de decidir si les ofertes guanyadores són prou elevades per acceptar la venda o, altrament, declarar deserta la subhasta. Així, Arnaiz va dir que “segons la meua opinió això serà un simple tràmit i ben aviat es farà oficial l’adjudicació a l’empresa guanyadora”. Sobre aquesta, va dir que no podia donar el nom per ara per no vulnerar la llei de protecció de dades.

Respecte als usos, el cap d’operacions de l’empresa de subhastes va dir que “l’empresa guanyadora va detallar que la idea és reobrir els cines i els llogaria a una altra que gestiona sales”. Va afegir que 2 de les 13 sales seran immersives amb butaques mòbils que vibrin en funció del que passi en les projeccions. “És una gran notícia que Lleida torni a tenir ben aviat una sala de cine a la ciutat”, va concloure.