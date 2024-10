El web de salut mental del Torre Vicens, el millor de l'Estat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’institut Torre Vicens va rebre ahir a Toledo el Premio Nacional de Bienestar Emocional en l’àmbit educatiu pel projecte Salut mental, salut emocional. Parlem-ne, una aula virtual en què els alumnes poden exposar les seues pors i angoixes perquè un equip d’orientadors professionals els ajudi i on també hi ha vídeos sobre com afrontar aquestes situacions. És una iniciativa que va posar en marxa el gener del 2023 la psicòloga i orientadora del centre, Pilar Atienza, i fins ara ha servit per ajudar o assessorar més de 150 alumnes del centre. La seua directora, Chus Castro, va recollir ahir el premi juntament amb els alumnes i orientadors que han participat al projecte en el IX Congrés Estatal de Convivència Escolar. Va assenyalar que “arran de la pandèmia vam veure que diversos alumnes tenien problemes de salut mental i la Pilar va voler aprofundir en la idea de desestigmatitzar aquestes malalties, per la qual cosa vam crear aquest web on hi ha vídeos fets per alumnes que expliquen com van saber que tenien estrès o ansietat i com ho van superar”. Castro va dir que a més “hi ha un fòrum en què cada alumne pot exposar el seu cas”. “L’objectiu és trencar tabús sobre la salut mental i estem molt agraïts pel premi”, va concloure.