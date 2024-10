El Centre Històric de Lleida es planteja protestes contra el Pla Iglú

L’associació de veïns del Centre Històric sospesa convocar protestes o manifestacions en contra que l’antic col·legi Cervantes del carrer Cavallers aculli 70 persones sense llar durant els mesos de més fred, un dispositiu conegut com a Pla Iglú.

Així ho va assegurar la seua presidenta, Cristina Armengol, que va remarcar que “no descartem fer mobilitzacions i protestes perquè no estem d’acord que el Cervantes s’utilitzi per a aquesta finalitat, considerem que ja tenim prou serveis socials al barri i seria millor repartir-los en d’altres, seria més equitatiu i just”. Armengol va dir que el govern municipal “ens ha donat garanties que el dispositiu no generaria més tensions al barri, però no ens convencen i estem analitzant la situació per veure què hi podem fer”.

Per la seua part, un portaveu de Som Veïns, una altra associació veïnal del Barri Antic, també es va mostrar en contra de la reconversió del Cervantes. “Ja tenim el Jericó, oficines de serveis socials, el menjador social i la narcosala, concentren aquests equipaments al barri perquè saben que si el porten a un altre els veïns castigaran el govern a les urnes, com va passar amb l’alberg de Pardinyes”, va lamentar un portaveu. Va afegir que, “per molt que protestem, el govern no canviarà els usos que té previstos per al Cervantes”.