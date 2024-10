Titulats de la Universitat de Lleida creen una app que detecta fraus d'identitat

Una plataforma que pot detectar en pocs segons qualsevol tipus de suplantació d’identitat en imatges o vídeos ha estat la guanyadora del premi Idea Universitat de Lleida (UdL) 2024, que concedeix la Càtedra Santander d’Emprenedoria a idees o projectes de negoci innovadores.

La plataforma, batejada com a IDGuardian, ha estat creada per Vítor Luiz da Silva, doctorat industrial per la UdL, i Carolina Sola Correa, màster en Big Data també per la UdL, i rebran 3.000 euros pel guardó. Van assenyalar que “l’aplicació tarda entre 4 i 5 segons a analitzar un vídeo o imatge i determinar si és un frau i la nostra idea és continuar desenvolupant-la i comercialitzar-la per a empreses que demanen una prova de vida als seus clients, com els vídeos i les fotos”.

Da Silva va assenyalar que “els fraus més comuns que ens trobem es fan amb fotos impreses de la persona suplantada, vídeos gravats reproduïts en dispositius mòbils o utilitzant màscares de goma ultra realistes”. L’ IDGuardian és capaç de detectar aquestes suplantacions, així com les més modernes i que es duen a terme mitjançant intel·ligència artificial (IA), com el deep fake. Da Silva va afegir que els usos de l’aplicació són molt amplis. “Podrà servir per identificar presos o persones que han d’anar a judicis, verificar l’autoritat d’una persona que sol·licita accés a dades personals o que ha oblidat la seua contrasenya d’accés o per a processos de registre personal, com seria matricular-se a la universitat”, va concloure.

El segon premi Idea UdL 2024, dotat amb 1.500 euros, va ser per a Laura Matías-Guiu i Anna María Doladé per la seua plataforma Happy Coop, una aplicació que “analitza de forma grupal o personalitzada el benestar emocional dels treballadors d’una empresa i, en funció dels resultats, estableix un calendari d’activitats per millorar-lo i que repercuteixi en la seua efectivitat laboral”.