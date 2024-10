Porten a judici un acusat d'abusar d'una nena durant quatre anys

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita una condemna de 15 anys de presó per a un home de 57 anys acusat d’abusar sexualment d’una menor durant quatre anys. Està previst que el judici tingui lloc dijous vinent, 31 d’octubre, a l’Audiència de Lleida en un nou cas d’aquest tipus de delictes.

Els suposats abusos haurien tingut lloc entre els anys 2016 i 2020, quan la menor i la seua mare van conviure amb l’acusat, la parella del qual era familiar d’aquestes dos. Segons el Ministeri Públic, el processat s’aprofitava de la seua ascendència i superioritat per sotmetre presumptament la menor, a la qual feia tocaments i obligava a practicar sexe oral. Uns fets que s’haurien prolongat durant quatre anys. Finalment, l’any 2020, la menor va revelar al centre educatiu on estudiava el que estava succeint i van denunciar el cas. La Generalitat va assumir la seua tutela.

A banda de la condemna privativa de llibertat, el Ministeri Públic sol·licita per a l’acusat 10 anys de llibertat vigilada i la prohibició d’atansar-se a menys de 200 metres i a comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà. A més, demana que la indemnitzi amb 12.000 euros pels danys morals ocasionats i que no pugui treballar amb menors durant dos dècades. Val a recordar que l’Audiència ha condemnat aquesta setmana a quatre anys i mig de presó un home acusat d’abusar de la seua neboda de 16 anys a les Borges Blanques.

Lliure amb càrrecs l’arrestat que hauria proposat sexe a una menor

■ El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar ahir la posada en llibertat amb càrrecs per a l’home de 57 anys que va ser detingut dimecres pels Mossos acusat de proposar suposadament relacions sexuals a una nena de 12 anys, que seria la filla de la seua exparella, com va avançar SEGRE ahir. L’individu va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de corrupció de menors amb finalitats sexuals. Els fets haurien tingut lloc aquesta setmana en un domicili de la capital del Segrià. Els Mossos el van arrestar arran de la denúncia d’un familiar.