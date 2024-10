El cementiri de Lleida manté una fossa comuna en la qual aquest any s’han inhumat 3 persones i 31 fetus

A banda de departaments amb fileres de nínxols, tombes a terra, panteons i columbaris per a urnes de cendres, el cementiri de la ciutat de Lleida manté una fossa comuna en la qual s’enterren difunts que per qualsevol raó no tenen sepultura, així com les restes que es desallotgen de tombes o que procedeixen d’altres llocs. Segons dades municipals, aquest any s’han inhumat a la fossa tres persones, 31 fetus i restes de l’hospital Arnau de Vilanova.

El cementiri també disposa des de l’any 2021 d’un espai de memòria del dol gestacional i perinatal, denominat Empremtes. Està al departament de Sant Crist i té la voluntat de donar suport a les famílies que han patit la pèrdua d’un fill durant l’embaràs o just després de nàixer, a més de fomentar la comprensió per part de la societat d’aquesta dolorosa situació.