Això és el que costa, de mitjana, un funeral a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cost mitjà d’un funeral ronda els 4.000 euros, encara que el preu varia en funció dels serveis que inclogui i del tipus de taüt, entre altres qüestions. Així mateix, la funerària La Lleidatana indica que els casos de beneficència els assumeixen directament. En tot cas, les famílies dels difunts han de costejar el funeral, tret que el finat disposi d’una assegurança que ho cobreixi.

A tall d’exemple, un servei funerari recent en una comarca del pla de Lleida va ascendir a 4.033 euros, entre el condicionament del finat, el cotxe de difunts, el vetllatori, els recordatoris, les flors, els drets parroquials i les despeses de gestió. A més, el cost total suporta un 21% d’IVA (més de sis-cents euros), percentatge que l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat) considera excessiva al ser un servei essencial i reivindica que sigui rebaixat fins al 10%.

El president d’Asfuncat, Josep Maria Mons, va recalcar que fa anys que reiteren aquesta reivindicació “i l’administració no aporta cap solució”. Destaca que en el cas de les flors l’IVA sí que és reduït. “Són importants, però no un servei essencial com ho és el taüt i el cotxe funerari”, va incidir. Va recordar que inicialment l’IVA per a aquest sector era del 8%, però el 2012 es va incrementar al 21%. “Cap país de la Unió Europea no el té tan elevat i en alguns països és zero”, va subratllar