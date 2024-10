Més de la meitat dels alumnes de grau mitjà que no van obtenir plaça han deixat els estudis

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El 64,7% d'alumnat que no va obtenir plaça per cursar un grau mitjà aquest curs no continuen estudis al sistema reglat, com es desprèn del fet que no tinguin el número RALC que identifica tots els estudiants. Són 4.373 estudiants dels 6.757 que no van obtenir assignació. N'hi ha 2.384 que, tot i no tenir assignació, sí estan matriculats a algun ensenyament, són un 35,3%. A més, hi ha 3.921 estudiants, un 46,3%, dels que s'havien matriculat a un grau mitjà però que no complien els requisits que tampoc es troben al sistema. La consellera Esther Niubó ha insistit aquest dilluns que cal millorar l'orientació i ha anunciat que la preinscripció i matriculació seran centralitzades i telemàtiques per garantir que acabi abans que comenci el curs.

Per aquest curs, Educació va rebre 108.289 sol·licituds, de les quals 57.290 de grau mitjà i 50.999 de grau superior. Un total de 14.884 no complien els requisits -8.476 de grau mitjà i 6.408 de grau superior- i n'hi van haver 17.871 que tot i tenir assignació no es van matricular -7.936 de grau mitjà i 9.935 de grau superior-.Finalment es van matricular 61.573 estudiants, 34.121 de grau mitjà i 27.452 de grau superior.

D'entre els 8.476 de grau mitjà que no complien els requisits, 4.555 estan actualment matriculats en algun tipus d'ensenyament (53,7%). D'aquests, hi ha 1.735 que repeteixen 4t d'ESO (20,5%) i 928 que han optat per un Programa de Formació i Inserció 10,9%). Hi ha però un 46,3% que no tenen RALC i, per tant, no estan matriculats en estudis reglats al sistema.

Pel que fa al grau superior, hi ha un 35% d'alumnat de segon de grau mitjà que no continua al sistema i un 46% de l'alumnat de grau superior que no es va matricular tot i tenir una assignació, acaba cursant altres estudis. La resta, un 53%, no apareix al RALC, i, per tant, han anat a la universitat, al mercat laboral o no continuen amb els estudis.

D'altra banda, del total d'alumnes que van acabar l'ESO el curs passat, 50.450 estan cursant batxillerat (57%), 21.198 estan fent un grau mitjà (23,9%), 5.636 repeteixen ESO (6,4%) i 2.524 fan un PFI (2,8%), però hi ha 7.983 que no estan al sistema ja que no tenen el número RALC que tenen els estudiants al sistema reglat. Són un 9% del total.

Conèixer la plaça abans que comenci el curs

"Això no pot tornar a passar", ha insistit Niubó sobre el fet que aquest curs hi ha hagut estudiants que han començat l'FP quan ja havia començat el curs. Per aconseguir canviar-ho, el procés serà telemàtic, el sistema es basarà en una acceptació més àgil de la plaça per part de l'alumnat, sense requerir processos manuals extensos a cada centre i això serà gràcies a la centralització de la matrícula.

D'aquesta manera, s'escurçarà el període de la segona assignació que, a la vegada, ha d'evitar perdre la fidelització per part de l'alumne durant les vacances. I és que un 26,6% dels estudiants de grau mitjà no es matriculen durant la segona tanda tot i tenir assignació, percentatge que és del 35% pel que fa al grau superior.

D'entre l'alumnat que va obtenir una assignació i no es va matricular, gairebé un 20% diu que ha decidit fer un altre ensenyament però hi ha un 25% que respon que o ve va oblidar fer-ho o estava fora. Per això, Educació s'ha marcat millorar la comunicació per tal que els estudiants tinguin clar què han de fer i quan ho han de fer.

El calendari aproximat amb què treballa Educació és que l'oferta inicial es publiqui el 23 de maig, les sol·licituds es presentin entre el 26 i el 30 i les tres tandes d'assignació es facin fins a finals de juliol. Al setembre es mantindrà el procés de gestió de places disponibles, en què també hi podran participar persones que no hagin participat del procés en primera instància.

Niubó ha explicat també que s'evitarà la reserva de places els centres per a l'alumnat repetidor i que aquest es pugui matricular abans de la primera assignació. D'aquesta manera, sortiran les places reals que hi ha al sistema i no la previsió que tenen els centres.

Millorar l'orientació i la planificació

Una altra de les vies de treball és la millora de l'orientació, de tal manera que es disposi d'informació de les preferències de l'alumnat després de 4t d'ESO. Algunes mesures són generalitzar el sistema d'informació universal sobre el consell orientador a 4t d'ESO, insistir en la necessitat de fer més d'una petició –el 20% dels de grau mitjà i el 27% dels de superior només en fan una– i crear equips d'educadors socials formats en orientació als municipis.

Per últim, Niubó ha explicat que treballen per millorar també la planificació de l'oferta per exemple amb convenis amb empreses però també analitzant la disponibilitat d'espais, municipals entre d'altres, per oferir més places. Niubó ha explicat també que es vol incrementar el 26,4% de l'oferta d'FP dual que hi ha actualment.

D'altra banda, ha expressat la voluntat de construir entre quatre i cinc centres públics específics de referència adreçats als col·lectius amb risc d'abandonament en el període 2024-2028 i crear més grups d'FP bàsica.