L'Audiència de Lleida jutjarà un home acusat d'abusar sexualment de la seva filla menor d'edat el 2018

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La fiscalia demana una condemna de 6 anys de presó i la inhabilitació per exercir el dret de pàtria potestat durant 5 anys a un home acusat d'abusar sexualment de la seva filla menor d'edat. Segons el Ministeri Públic, els fets van tenir lloc durant del mes de juliol de 2018, quan la menor passava un cap de setmana al domicili del seu pare en una localitat del partit judicial de Balaguer. Segons assenyala l'escrit acusatori, l'home va fer tocaments a la seva filla. A banda de la pena de presó, el fiscal sol·licita per a l'acusat llibertat vigilada, la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i comunicar-s'hi així com la inhabilitació per exercir qualsevol activitat o professió que suposi contacte amb menors durant 5 anys.

El judici se celebrarà dijous de la setmana vinent a l'Audiència de Lleida.