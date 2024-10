La majoria dels desallotjats al Secà, a casa i demanen inspeccions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament va informar ahir que 15 de les 17 persones que van ser desallotjades diumenge per l’ensorrament de la coberta d’un habitatge al número 12 del carrer Algerri del Secà van poder tornar ahir a les seues cases. Són els veïns que viuen als números 10 i 14 del carrer Algerri i els del 9, 11 i 13 del carrer Premià de Mar que van ser desallotjats per precaució i ahir els serveis tècnics de la Paeria van avalar-ne la tornada al no detectar afectacions estructurals als habitatges. D’altra banda, els altres dos desallotjats, que viuen al primer pis de l’edifici esfondrat, passaran una nit més allotjats pels serveis municipals.

L’ensorrament es va produir ahir poc després de les 17.00 hores quan la terrassa del tercer pis va cedir fins a la planta baixa sense causar ferits, i les dos persones que hi havia en aquell moment a l’habitatge van poder sortir pel seu propi peu. Segons l’informe dels tècnics municipals, la causa de l’enfonsament seria “el mal estat de conservació de la terrassa que va ocasionar filtracions d’aigua, sobretot al segon i tercer pis, on hi ha les humitats més greus”. Malgrat això, les parets de càrrega “no presenten de forma aparent patologies importants”.

D’altra banda, la Paeria va remarcar que ha actuat de forma subsidiària per fer la valoració dels danys i retirar la runa.Per la seua part, el president de l’associació de veïns del Secà, José Carreiro, va mostrar indignació amb el fet, ja que va assegurar que “ens consta que els veïns de l’edifici ja havien avisat dels problemes de filtracions i humitats en aquest edifici, especialment a la tercera planta, però que els resultava impossible contactar amb la propietat, que és un fons d’inversió”.

És per això que Carreiro preguntarà a la Paeria “de quina forma podem actuar els veïns per prevenir aquestes situacions, perquè tot sembla que aquest sinistre es podria haver evitat si la propietat de l’habitatge col·lapsat hagués pres mesures abans”. Motiu pel qual demanarà al govern municipal augmentar les inspeccions dels habitatges més antics del barri alhora que “exigeixi responsabilitats als propietaris d’aquest habitatge perquè assumeixin de forma íntegra els costos de l’ensorrament”.