Disset desallotjats per l'ensorrament d'una casa a Lleida

Publicat per Segre Vídeos: Jordi Echevarria Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ensorrament de la coberta d’una casa al barri del Secà de Lleida va obligar aquest diumenge a la tarda a desallotjar preventivament un total de 17 persones. Els Bombers van ser alertats a les 17.46 hores. Concretament, va cedir la terrassa superior, de 12 metres quadrats, d’un immoble de tres plantes situat en el número 12 del carrer Algerri. Els dos residents del primer pis, que eren dins en el moment del despreniment, van sortir pel seu propi peu. A més, es van desallotjar les cases contigües, els números 10 i 14 del carrer Algerri i els números 9, 11 i 13 del carrer Premià.

Els Bombers van desplaçar set dotacions amb especialistes del Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC), que van fer una inspecció amb un dron. Van comprovar que s’havia esfondrat la coberta, que va caure fins a la planta baixa. Al lloc van acudir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Cristina Morón. “La Paeria ha buscat allotjaments per als dos residents a l’immoble”, va explicar Morón. Estava previst que la resta tornessin a les seues llars. A més, Morón va afirmar que avui hi acudiran tècnics per fer una valoració dels danys estructurals.