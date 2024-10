Els usuaris, sobre la vaga del transport a Lleida: “Pensava que anaven tard per la pluja”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La jornada de vaga a Lleida ciutat va transcórrer amb normalitat i sense incidències destacables, encara que la presència de la pluja i la manifestació del matí van provocar retencions i problemes de mobilitat en diversos punts de la capital.

Malgrat això, els serveis mínims que van acordar Autobusos de Lleida amb el comitè d’empresa es van complir sense novetats. Des de primera hora del matí fins a les 9.30 hores van circular els serveis mínims, que van ser del 40%; després van ser del 20% fins a les 16.00 hores, quan van tornar a ser del 40% fins a les 20.00 hores; i des d’aleshores fins a les 22.00 van tornar a ser del 20%.

El gerent d’Autobusos de Lleida, Carlos Soldevilla, va explicar que els busos de reforç de les línies 8 (Balàfia) i 10 (Caparrella) per anar a centres escolars van funcionar amb normalitat. Va afirmar que durant el dia “no hi ha hagut cap problema destacable, més enllà d’uns minuts de talls de trànsit durant el matí per la manifestació”.Per la seua part, el president del comitè d’empresa d’Autobusos de Lleida, Paco Morales, també va dir que la jornada “ha transcorregut amb normalitat i sense incidents malgrat que el dia era complicat per la pluja”.

Va detallar que dels 105 conductors que tenen, “65 han fet vaga i la resta han fet serveis mínims”. Morales va dir que fa mesos van firmar un nou conveni amb l’empresa “que inclou la possibilitat de jubilació anticipada si es compleixen uns requisits molt concrets, i ens hem afegit a la vaga per solidaritat”.

Per la seua part, els usuaris van viure amb resignació la jornada i la majoria dels consultats veien “lògics i comprensibles” els motius de la vaga.

Tanmateix, van criticar la falta d’informació sobre les freqüències dels busos. “No sabia que hi havia vaga, pensava que el bus venia tard per la pluja”, va dir una veïna de Cappont. “Me n’he assabentat a primera hora, els busos que passen van plens i ningú no ha informat els usuaris de les freqüències”, va dir una altra lleidatana que esperava el bus a rambla Ferran.

«He hagut de sortir de casa gairebé tres hores abans»

“Els dies normals agafo un bus urbà a les 12.45 hores, però avui (ahir) he hagut de sortir de casa gairebé tres hores abans. He vingut caminant de la Bordeta a l’estació de busos perquè he estat mitja hora esperant el bus urbà, però porque els serveis mínims no estaven actualitzats a l’app i no sabia quan passaria el següent, per la qual cosa he decidit anar a peu.

He arribat a les 11 h, a més d’una hora que soc a l’estació i ningú no ens ha informat de quin serà el pròxim bus cap a les Borges. Començo a treballar a les 14 h, per la qual cosa si no ve el de les 13.15 h no podré arribar a temps. He trucat a l’empresa (Alsa) i només m’han dit que hi ha serveis mínims, però no quins. Ja no tinc temps d’anar a l’estació de trens a agafar un Rodalies, així que no sé què passarà. Entenem que quan els treballadors surten a vaga tenen raons, no ho fan per tocar la moral.”

«Ens hem assabentat de la vaga esperant l’autobús»

“No teníem ni idea que hi havia vaga de transports, de fet ho hem descobert de la pitjor manera possible, esperant l’autobús durant una bona estona. De moment portem mitja hora quan normalment cada deu o quinze minuts n’acostuma a passar algun, malgrat que també és veritat que la línia L7 acostuma a tardar una mica més els dies de pluja, perquè entenem que l’utilitza més gent. Havíem d’agafar l’autobús per anar a recollir els nens al col·legi, però ara dèiem que si tardava més de quinze minuts a arribar igual agafaríem un taxi.

Tampoc no sabíem el motiu de la vaga, però si és perquè puguin accedir a la jubilació anticipada ens sembla una reivindicació lògica, tenen drets com tothom. Aquestes vagues per demanar millores laborals afectaran o molestaran més o menys la gent, però creiem que són reivindicacions lògiques”.

L’aturada no provoca afectacions al servei de grua

Els treballadors de grues autopropulsades també estaven convocats a sumar-se a la vaga estatal d’ahir, però les principals empreses d’aquest àmbit a Lleida van assenyalar que la gran majoria dels seus empleats no es van afegir a l’aturada. Precisament, des del comitè d’empresa d’Autobusos de Lleida, responsable del servei de bus urbà a la capital, van assenyalar que “la gran majoria dels que s’han afegit a la vaga són treballadors dels autobusos urbans i interurbans amb un seguiment molt elevat”.