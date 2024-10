Preinscripció i matrícula online a FP perquè les places estiguin atorgades el 31 de juliol

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Educació va anunciar ahir que agilitzarà la preinscripció i matriculació a FP per evitar que un bon nombre d’alumnes obtinguin plaça diverses setmanes després que s’hagi iniciat el curs, com ha passat aquest any. “Això no pot tornar a passar”, va assegurar la consellera Esther Niubó, i va explicar que el procés serà centralitzat i telemàtic perquè “tots els alumnes tinguin plaça el 31 de juliol”. El calendari en el qual treballa Educació és publicar l’oferta inicial el 23 de maig, fixar el termini per a les sol·licituds del 26 al 30 i que les tres tandes d’assignacions es facin a finals de juliol. Al setembre es mantindrà el procés de gestió de vacants. Així mateix, s’evitarà la reserva de places als centres per als repetidors i així s’oferiran les places reals que hi ha en el sistema i no la previsió dels centres.

El departament també eliminarà els processos manuals complexos en els centres educatius, el procés d’acceptació de la plaça serà més àgil i es farà més fàcil la comunicació i llenguatge de la presentació de les sol·licituds. A més, els alumnes en quart d’ESO tindran un consell orientador i això “permetrà planificar millor la preinscripció”. A més, millorarà la planificació de l’oferta d’FP amb convenis amb empreses, vol augmentar un 26,4% la dual i preveu construir entre 2024 i 2028 quatre o cinc centres públics de referència per a col·lectius en risc d’abandonament.

Educació va indicar que el 64,7% dels alumnes de Catalunya que complien els requisits per obtenir una plaça d’FP de grau mitjà però que no se’ls va assignar cap en aquest curs (4.373 de 6.757) han deixat els estudis, ja que no apareixen en el Registre d’Alumnes de Catalunya. No obstant, hores després va precisar que “pot ser” que estiguin en algun dels ensenyaments que no tenen registre, com per exemple estudis privats online, Escoles Oficials d’Idiomes, acadèmies que preparen per a la prova d’accés a grau mitjà, estudis musicals o d’esports i de Certificats de Professionalitat de centres reconeguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Jornades sobre plataformes de suport a la investigació biomèdica

La consellera d’Universitats, Núria Montserrat, va inaugurar ahir les jornades de les plataformes de suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) en biomedicina i ciències de la salut de l’Institut de Salut Carlos III. En l’esdeveniment, que es prolongarà fins demà, està prevista l’assistència d’uns 400 experts en la prestació de serveis transversals de suport al sistema de R+D+I per a la generació i transferència de coneixement d’alta qualitat en el Sistema Nacional de Salut.

Inici de curs del Consell Escolar Municipal

La politòloga i psicòloga social Maria Truñó va pronunciar ahir la conferència de l’obertura del curs del Consell Escolar Municipal, titulat Més inclusió, més equitat, més educació. Fem-ho!. Va apostar per la prevenció de la segregació per a una igualtat d’oportunitats més important. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que “de l’educació depèn la construcció de la societat justa i igualitària a la qual aspirem”.