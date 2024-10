Jutgen un psiquiatre de Lleida acusat d'estafar i apropiar-se patrimoni d'un pacient

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida jutja un psiquiatre acusat d'estafar i quedar-se patrimoni d'una persona que va estar ingressada a la seva clínica a la capital del Segrià. L'acusat, que ha declarat l'últim i només a preguntes de la seva defensa, ha dit que el pacient va contraure un deute elevat pels serveis. Ha afegit que es va signar davant de notari un contracte vitalici pel qual el pacient, a iniciativa de la seva família, va cedir-li la propietat d'una finca i l'entrega de la seva pensió a canvi que assumís la totalitat de les despeses a la clínica. La fiscalia considera que el psiquiatre va aprofitar-se de la confiança generada per accedir als diners i patrimoni de l'ingressat. Demana una condemna de 8 anys de presó.

Els fets jutjats aquest dimecres a l'Audiència de Lleida van tenir lloc a partir de l'any 2010, quan la clínica va comunicar als germans del pacient el deute acumulat pels serveis prestats. Els familiars van arribar a un acord mitjançant el qual el centre es faria càrrec de les despeses del germà ingressat fins que morís i, a canvi, li cedirien un pis valorat en uns 176.000 euros així com la pensió que rebia la persona ingressada, amb una afectació psíquica del 66% en el moment dels fets i que va morir l'any 2015.

Amb tot, es va signar l'acord vitalici davant de notari, qui ha assegurat durant la vista que va detallar al pacient el contingut i significat del document i que l'escriptura presentava "tot el necessari" per tirar-la endavant. En aquest sentit, un dels germans de la família ha afirmat que "no hi pot haver cap engany perquè la proposta la vam fer nosaltres", fet que ha ratificat també un nebot del pacient.

Tanmateix, un agent de la Guàrdia Civil ha explicat que van iniciar la investigació arran d'un altre cas pràcticament idèntic a la clínica, del qual l'acusat va estar acusat i després absolt el 2023 per falta de proves. L'agent ha detallat que en aquesta ocasió van indagar sobre el valor de la finca cedida, que podria ser major al fixat, i altres circumstàncies com que el deute contret per l'home es va fixar com a "pagament dubtós", tot i l'acord amb la família.

Per la seva banda, la fiscalia considera que el psiquiatre es va aprofitar de la confiança del pacient i de la dels seus familiars per aconseguir la propietat i els diners. Li demana 8 anys de presó per un delicte d’estafa i un delicte continuat d’apropiació indeguda.