Ruben Mansilla, professor de Formació Professional, nou delegat d'Educació

Ruben Mansilla, professor de Formació Professional (FP) de l’institut Caparrella, serà el nou director dels serveis territorials d’Educació, en substitució de Claudi Vidal, que ocupava el càrrec des del 2021. Mansilla és coordinador de Qualitat de l’institut Caparrella i docent del departament de Transport i Manteniment de Vehicles.

Afirma que assumir aquest càrrec és “un repte molt il·lusionant” i que espera “oferir als nois i noies igualtat d’oportunitats i cohesió”, així com agilitzar les adjudicacions de places d’FP, tal com va anunciar el departament d’Educació, i millorar els resultats dels alumnes als informes PISA.

Així mateix, el Consell Executiu va aprovar el nomenament del lleidatà Jaume Magre Ferran com a director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. És professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona i està especialitzat en govern local i sistemes polítics municipals. Com a director de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals des de l’any 2006, ha impulsat estudis orientats a la millora de l’administració local. Ha publicat obres sobre comportament electoral, autonomia municipal i àrees metropolitanes, i ha participat com a expert en projectes estatals i internacionals. Magre és fill del polític i activista cultural Jaume Magre, del qual aquest any se celebra el centenari del seu naixement.