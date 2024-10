Detingut per llogar un magatzem per a una plantació de marihuana

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns un lleidatà de 50 anys que suposadament va fer de mitjancer per al lloguer d’un magatzem a Gualda sabent que seria destinat al tràfic i al cultiu de marihuana. Es tracta de la plantació que la policia catalana va desmantellar l’abril passat, com va avançar SEGRE. Hi van trobar 3.415 plantes i van detenir tres homes de 24, 25 i 26 anys de nacionalitat albanesa que serien els denominats jardiners, els encarregats del cultiu i de la custòdia de la plantació. L’arrestat, segons els investigadors, va ser la persona que va llogar la nau sabent que era per muntar un laboratori de marihuana. La plantació podia generar als narcotraficants un benefici d’uns dos milions d’euros a l’any, concretament cinc collites a l’any amb un valor de 400.000 euros cada una.

D’aquesta manera ho va explicar llavors David Mora, sergent dels Mossos d’Esquadra i subcap de la Unitat d’Investigació (UI) de l’ABP Segrià. Els tres arrestats aquell dia van ingressar a la presó.