Experts afirmen que els nens amb pares que juguen amb ells a videojocs gestionen millor les emocions

El Grup d’Investigació en Orientació Psicopedagògica de la Universitat de Lleida (UdL), encapçalat per la catedràtica Gemma Filella, ha demostrat que els nens que juguen acompanyats dels seus pares a videojocs que van crear per promoure les competències emocionals en nens de Primària van millorar més en la regulació i autonomia emocional, el benestar i les competències socials. A més, això pot ser crucial també per millorar l’aprenentatge i el rendiment.

En l’estudi, publicat a la revista Journal of Computers in Education, van participar 137 alumnes de quart, cinquè i sisè de Primària (79 nois i 58 noies) i 42 mares i pares. Un grup va jugar a classe al videojoc Happy 8-12, que planteja 25 conflictes per resoldre, dels quals 15 en un entorn escolar i 10, familiar. Un altre grup va jugar a l’escola a aquest mateix videojoc i a casa, amb l’ajuda dels seus pares, a un altre denominat Happy for Families en el qual han de resoldre 30 conflictes en escenaris familiars quotidians. Un altre grup no va utilitzar videojocs.

Els investigadors van constatar que la regulació emocional va augmentar 7.23 punts (de 65.29 a 72.52) en el grup que havia fet servir els dos videojocs, la competència social es va incrementar de 57.90 a 62.24 punts (4.16 més) i la competència emocional global, de 289.71 a 313.48 (+23.57). “Tots dos videojocs, sens dubte, ofereixen evidències prometedores per millorar les competències emocionals, destacant la importància de desenvolupar nous programes que impliquin als pares en la intervenció, per maximitzar el seu impacte”, afirma Filella.

Per a futurs estudis, les investigacions plantegen una mostra més àmplia que inclogui famílies amb alts nivells de conflictes, habilitats emocionals baixes o nens amb necessitats especials. També volen estudiar la cohesió familiar, la presència de conflictes i la qualitat de les relacions entre pares i fills.