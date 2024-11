Lleida prepara una recollida d'aliments de primera necessitat i material higiènic per als afectats per la DANA

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Lleida està treballant per coordinar la resposta solidària de la societat lleidatana amb les víctimes de les inundacions al País Valencià. Aquest divendres s'ha fet una reunió del grup de treball creat per organitzar aquests esforços, d'acord amb les indicacions de les diferents administracions, per garantir la seva eficàcia i utilitat. Durant la trobada, s'ha acordat organitzar a la ciutat una recollida d'aliments bàsics i productes higiènics que començaria dimarts vinent. També s'han definit els protocols que se seguiran per fer possible tant la recollida com el transport i l'emmagatzematge del material, que disposaran de la participació de persones voluntàries, empreses i entitats.

La previsió és iniciar la iniciativa el pròxim dimarts en diferents punts de la ciutat, un cop tot el dispositiu estigui a punt i tenint en compte que les indicacions que arriben des de les zones afectades i els organismes oficials són que els enviaments es facin de forma ordenada i quan es disposi de la logística necessària per a gestionar-los sobre el terreny.

"Estem seguint de primera mà i tenim contacte directe amb organismes oficials, tant amb la subdelegació del govern com amb la Federació de Municipis, com amb la Direcció General de Protecció Civil, que en aquest moment ens fan la recomanació de calma, que anem fent auditories internes dins de cada municipi per saber dels recursos dels quals disposem, tant materials com humans, i en el moment que se'ns requereixi fer aquest enviament a la Comunitat Valenciana", ha explicat la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Cristina Morón, que ha agraït la solidaritat de totes les persones, empreses i entitats que estan oferint ja la seva col·laboració desinteressada.

També està previst canalitzar les donacions a un número de compte que habilitarà la Federació de Municipis i Províncies, per tal de garantir un canal oficial segur i fiable per l'enviament de diners.

A la reunió hi han assistit representants de Guàrdia Urbana, Protecció Civil, de la Federació d'Associacions de Veïns i d'entitats de voluntariat, com la Xarxa Solidària Lleida i el Voluntariat Sènior, i tindrà continuïtat amb noves trobades els pròxims dies per coordinar aquesta resposta solidària a Lleida.