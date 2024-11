La Urbana frena unes prospeccions geològiques per a una línia elèctrica en una finca de l'Horta

La Guàrdia Urbana va parar ahir al matí unes prospeccions geològiques que una empresa feia en una finca de l’Horta per a una nova línia elèctrica perquè no tenia llicència per fer-les en aquest punt. Els fets van tenir lloc a primera hora del matí a la partida de Quatre Pilans, quan uns veïns van veure un grup d’operaris de l’empresa Sotasol, especialitzada en serveis de geologia, que obria unes de rases en una finca privada. Segons va explicar el president de l’associació de veïns de la partida, David Poca, “quan ens hem assabentat que feien les prospeccions en aquesta finca hem avisat l’amo per saber si les havia autoritzat i ens ha dit que no, per la qual cosa hem avisat la Guàrdia Urbana”. Va detallar que poc abans que arribessin els agents, els operaris “ens han assegurat que tenien permís per fer els treballs i que venien de part de l’empresa Solaria però hem vist que havien tapat amb cartells el nom i els logos de l’empresa que tenien estampats a la furgoneta”. El president veïnal va detallar que els agents van indicar als operaris “que venien de part de la propietat, que no havia autoritzat aquests treballs i que tornessin a tapar la rasa i que se n’anessin de la finca; ho han fet i al cap d’uns minuts ja havien abandonat la zona”.

Per la seua part, l’ajuntament va confirmar que la Guàrdia Urbana va fer una actuació a requeriment del propietari de la finca i que els agents van aixecar acta, van ordenar tapar la rasa que havien fet i van informar l’amo de la finca que podia presentar denúncia pels fets. Va assenyalar que l’empresa “sí que té permís per fer una rasa, però no en aquest punt”. Va afegir que també tenien llicència d’obres.Paral·lelament, un representant de la promotora de parcs solars Solaria es va limitar a destacar que actualment “cap empleat de l’empresa no treballa en aquesta zona”.El president de Quatre Pilans va afegir que “a la zona que va des de la part posterior de Mangraners fins a l’Hípica Terraferma hi ha projectades diverses línies elèctriques i ha passat més vegades que hem vist empreses subcontractades per promotores de parcs solars que fan excavacions en terrenys per a les quals no tenen permís, és per això que estem atents a qualsevol tipus de maquinària que estigui per aquí”.