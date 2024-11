L'Estat va demanar declarar en ruïna l'edifici dels sindicats de Lleida i va desistir

El ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social va sol·licitar el desembre del 2022 a l’ajuntament declarar en ruïna l’edifici dels sindicats. Tanmateix, un any i mig després la Paeria ha rebutjat aquesta proposta perquè no ha rebut cap informe tècnic que justifiqués aquesta mesura, tal com exigeix la llei, i ha imposat una cinquena multa de 2.000 euros pel mal estat d’aquest edifici situat a l’avinguda Catalunya.

L’immoble, que també és conegut popularment com el Ducados, està en desús des del juny del 2020 i pateix diverses deficiències estructurals. L’octubre d’aquell mateix any el ministeri de Treball, que és el titular del bloc, va rebre la primera multa de l’ajuntament, de 300 euros, per no fer obres per assegurar-ne la façana ni reparar els elements danyats o degradats. L’Estat va fer cas omís a aquests requeriments, mentre que l’ajuntament anava imposant cada vegada més multes fins arribar a la quarta, de 1.500 euros, notificada el juliol del 2022. Mesos després, el 29 de desembre del mateix any, la subdirectora de l’Oficialia Gran del ministeri de Treball va sol·licitar la declaració de ruïna de l’immoble.

Al cap de quinze dies, el 16 de gener del 2023, el departament de Disciplina Urbanística de la Paeria li va notificar que per acceptar aquesta sol·licitud havia de presentar un informe avalat per un tècnic competent que acredités l’estat físic de l’immoble, les causes que l’han portat a aquesta situació i les obres necessàries per reparar els danys; justificar la insuficiència de mitjans disponibles; un pressupost detallat de les obres necessàries; i les mesures urgents que s’haurien d’adoptar per protegir la salut i seguretat de les persones.

Vint mesos després, el 18 de setembre d’aquest any, l’ajuntament va constatar que el ministeri no havia presentat aquesta documentació, motiu pel qual va entendre que “desistia de la seua petició si no aporta la documentació requerida” ni justificava l’execució d’obres. Per tot això, l’ajuntament va imposar una cinquena multa coercitiva de 2.000 euros i l’instava a arreglar tots els elements de la façana, impermeabilitzar la coberta i revisar i substituir tota la seua fusteria, així com les vidrieres danyades de la façana. Si en un mes no ho ha fet, rebrà una sisena multa.

L’ajuntament va demanar el 2022 reformar-lo o tirar-lo

Aquest edifici, que acollia les seus de tots els sindicats, porta anys en estat decrèpit, ja que la primera multa imposada per l’ajuntament pel seu deteriorament data del juny del 2020. De fet, l’anterior govern municipal d’ERC i Junts va instar el ministeri de Treball el 2022 que abans d’acabar l’any decidís què fer-ne: tirar-lo o reformar-lo. Tanmateix, l’any va passar i actualment l’edifici continua igual.